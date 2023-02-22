МОК не планирует отменять санкции против России и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время не планирует отменять ограничения, наложенные на российских и белорусских спортсменов из-за российской военной операции на Украине в прошлом году.

«Эти санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были усилены, дополнительно усилены и подтверждены на недавнем олимпийским саммите 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе»,— говорится в пресс-релизе МОК.

МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований. Федерация также решила не проводить на территории РФ и Белоруссии никакие соревнования. В январе 2023 года президент МОК Томас Бах выступил за то, чтобы россиян и белорусов допустили до Олимпиады 2024 года. По его словам, исключение спортсменов из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

О реакции Киева на эту инициативу — в материале «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Лаура Кеффер