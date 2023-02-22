Уборочная техника снесла памятник барону Штиглицу в Петергофе

Памятник барону Штиглицу, установленный на Привокзальной площади в Новом Петергофе, был поврежден уборочным трактором во время чистки снега. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях утром в среду, 22 февраля.

В администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга подтвердили факт произошедшего, отметив, что памятник серьезно не пострадал. Сейчас его увезли на экспертизу и реставрацию.

Памятник финансисту и промышленнику барону Александру Штиглицу скульптора Яна Неймана открылся в Петергофе в 2009 году при поддержке ОАО «РЖД».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте