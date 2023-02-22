ФСБ задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях «финансистов» сирийских террористов

В Москве, Кировской и Пензенской областях сотрудники ФСБ задержали пятерых пособников террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). По версии спецслужбы, задержанные регулярно осуществляли денежные переводы на счета боевиков в Сирии, так как разделяли их идеологию.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). ФСБ утверждает, что фигуранты «следовали инструкциям, полученным от функционеров террористической организации». «Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции»,— говорится в пресс-релизе ФСБ (цитата по «Интерфаксу»). Также отмечается, что террористы, которым перечисляли деньги, располагались в Идлибе.

По адресам проживания подозреваемых провели обыски. В ходе них были найдены и изъяты средства коммуникации и платежные инструменты, а также «иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность», заявили в ФСБ.