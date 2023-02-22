Банкротящийся рыбный комбинат «РОК-1» в Петербурге сократил почти всех сотрудников

Старейший рыбный комбинат Санкт-Петербурга «РОК-1», находящийся в процедуре банкротства, сократил почти 90% своего штата сотрудников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Ввиду того, что все счета компании арестованы, общество не может вести хозяйственную деятельность, нет возможности выплачивать заработную плату, ОАО "РОК-1" вынужденно приняло решение о проведении сокращения более 90% штата»,— цитирует агентство пресс-службу РОК-1.

Напомним, 15 февраля 2023 года Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области было удовлетворено заявление о признании ОАО "РОК-1" несостоятельным из-за невозможности погашения аккредитивных линий предприятия перед Сбербанком, в котором взято около 40% всех заемных средств комбината. Предприятие должно банкам более 3,8 млрд рублей. Одновременно с «РОК-1» банкротятся и три ее «дочки» — ООО «Морская планета», ООО «Нептун» и ООО «Экон». Заявления о вступлении в процесс уже подали «Юникредитбанк» и Сбербанк.

РОК-1 был основан в 1974 году. Комбинат выпускал около 400 товарных категорий, в том числе под собственными брендами «Своя рыбка», «А’море», «Морская планета».

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