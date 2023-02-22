«Теперь ваш выход, товарищ Си Цзиньпин»

Президент США Джо Байден выступил с обращением в польской столице по случаю годовщины начала российской спецоперации на Украине. Американский лидер, в частности, говорил о единстве западных союзников в поддержке Киева. Господин Байден также призвал президента России Владимира Путина остановить боевые действия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Америка демонстрирует жесткую позицию.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Это было красиво, что уж там скрывать. Вечер, сады королевского замка в Варшаве, большое скопление народа с флажками Америки, Польши и Украины. Джозеф Робинетт Байден-младший энергичным шагом — почти бегом — направляется к трибуне. Говорил он чуть больше получаса.
Западный мир един. Москве его не расколоть. Украина выстоит — мы, Запад, не устанем и поддержим своего союзника столько, сколько нужно. Президент США только что был в Киеве и сам убедился в решимости украинского народа. Тем не менее предстоящие дни для них будут тяжелыми. При этом ни Америка, ни ее европейские союзники не желают нападать на Россию. Они хотят мира. Владимир Путин в силах остановить все происходящее одним движением. Владимир Зеленский защищается, если он прекратит, Украины не будет. Западный мир — это светлая половина. Кто темная, понятно. И на этом все. Господин Байден отправился фотографироваться с детьми украинских беженцев.
Среди почетных гостей оказалась и президент Молдавии Майя Санду. Глава Белого дома призвал ей торжественно поаплодировать, равно как и Польше, что находилась три десятилетия под коммунистическим правлением. Эти страны едины в стремлении к свободе. Упомянул Джо Байден и лидеров белорусской оппозиции, которые продолжают сражаться за свою демократию. Сейчас много говорят, что вокруг Молдавии и Приднестровья затевается некое обострение. Здесь читается сигнал, что Америка в курсе дела.
К слову, в Румынии по-прежнему находится тактическая группа армии США 101 десантной дивизии «Кричащие орлы». Упомянул господин Байден и Белоруссию. Теперь по существу: речь не подразумевала какой-либо конкретики, но по содержанию достаточно жесткая. В частности, глава Белого дома фактически обвинил российскую армию в военных преступлениях.
Общий смысл такой: нападать не хотим, но и не уступим. Речь идет об идеологическом противостоянии демократий и автократий. Последние, со слов Джо Байдена, слабеют. Никаких призывов к диалогу и переговорам не прозвучало. Прекращение боевых действий, похоже, единственное условие. Если нет, то Запад готов играть вдолгую. Отсюда пассаж относительно тяжелых грядущих дней. Если говорить в целом, ситуация находится в развитии. Это не просто поговорили и разошлись. Предстоящий раунд можно назвать так: Россия и Запад любезностями обменялись, теперь ваш выход, товарищ Си Цзиньпин.
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