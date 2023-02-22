«Теперь ваш выход, товарищ Си Цзиньпин»

Президент США Джо Байден выступил с обращением в польской столице по случаю годовщины начала российской спецоперации на Украине. Американский лидер, в частности, говорил о единстве западных союзников в поддержке Киева. Господин Байден также призвал президента России Владимира Путина остановить боевые действия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Америка демонстрирует жесткую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Это было красиво, что уж там скрывать. Вечер, сады королевского замка в Варшаве, большое скопление народа с флажками Америки, Польши и Украины. Джозеф Робинетт Байден-младший энергичным шагом — почти бегом — направляется к трибуне. Говорил он чуть больше получаса.

Западный мир един. Москве его не расколоть. Украина выстоит — мы, Запад, не устанем и поддержим своего союзника столько, сколько нужно. Президент США только что был в Киеве и сам убедился в решимости украинского народа. Тем не менее предстоящие дни для них будут тяжелыми. При этом ни Америка, ни ее европейские союзники не желают нападать на Россию. Они хотят мира. Владимир Путин в силах остановить все происходящее одним движением. Владимир Зеленский защищается, если он прекратит, Украины не будет. Западный мир — это светлая половина. Кто темная, понятно. И на этом все. Господин Байден отправился фотографироваться с детьми украинских беженцев.

Среди почетных гостей оказалась и президент Молдавии Майя Санду. Глава Белого дома призвал ей торжественно поаплодировать, равно как и Польше, что находилась три десятилетия под коммунистическим правлением. Эти страны едины в стремлении к свободе. Упомянул Джо Байден и лидеров белорусской оппозиции, которые продолжают сражаться за свою демократию. Сейчас много говорят, что вокруг Молдавии и Приднестровья затевается некое обострение. Здесь читается сигнал, что Америка в курсе дела.

К слову, в Румынии по-прежнему находится тактическая группа армии США 101 десантной дивизии «Кричащие орлы». Упомянул господин Байден и Белоруссию. Теперь по существу: речь не подразумевала какой-либо конкретики, но по содержанию достаточно жесткая. В частности, глава Белого дома фактически обвинил российскую армию в военных преступлениях.

Общий смысл такой: нападать не хотим, но и не уступим. Речь идет об идеологическом противостоянии демократий и автократий. Последние, со слов Джо Байдена, слабеют. Никаких призывов к диалогу и переговорам не прозвучало. Прекращение боевых действий, похоже, единственное условие. Если нет, то Запад готов играть вдолгую. Отсюда пассаж относительно тяжелых грядущих дней. Если говорить в целом, ситуация находится в развитии. Это не просто поговорили и разошлись. Предстоящий раунд можно назвать так: Россия и Запад любезностями обменялись, теперь ваш выход, товарищ Си Цзиньпин.

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