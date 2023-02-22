«Мосфильм» останавливает работу единственной лаборатории обработки пленки в РФ

Работа лаборатории обработки пленки «Мосфильма» останавливается с 1 марта. Об этом говорится на сайте организации. Причины не уточняются.

Лаборатория обработки пленки «Мосфильма» — единственная в стране, говорится в материале на сайте компании от 2018 года. В качестве примера российских работ на пленке приводятся фильм Павла Лунгина «Братство» и сериал Сергея Урсуляка «Ненастье».

Евросоюз весной запретил экспорт кинематографической и фотопленки в Россию. Специализированные продавцы ранее говорили «Ъ», что это негативно скажется на любителях аналоговой съемки, так как пленки станет меньше и она будет стоить дороже.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «Фото не кадрируется».

Леонид Уварчев