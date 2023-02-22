«Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский «Реал» обыграл футболистов английского «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Ливерпуле, завершилась со счетом 5:2.

Голы забили: Винисиус Жуниор (21, 36), Эдер Милитао (47), Карим Бензема (55, 67) — Дарвин Нуньес (4), Мохаммед Салах (14). «Реал» стал первым клубом, который забил пять голов «Ливерпулю» на его стадионе в еврокубковом матче.

Ответный матч состоится 15 марта в Мадриде. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках. Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

Леонид Уварчев