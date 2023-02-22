Из «Ливерпуля» сделали «Аль-Хиляль»

В play-off футбольной Лиги чемпионов стартовали еще четыре клуба, в том числе финалисты прошлого розыгрыша турнира — «Ливерпуль» и «Реал», которых сейчас жребий свел уже в 1/8 финала. Наверное, мало кто ожидал, что английский клуб после двух голов в дебюте затем пропустит пять мячей подряд и проиграет 2:5. В другом матче «Наполи» на чужом поле победил «Айнтрахт» со счетом 2:0 и также очень близок к выходу в следующий раунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble, Reuters Фото: Phil Noble, Reuters

Противостояние финалистов прошлой Лиги чемпионов вызывало, безусловно, повышенный интерес, а то, что они в последнее время столкнулись с определенными трудностями, кажется, только еще больше подогрело его, добавив непредсказуемости. «Реал» после Нового года слишком далеко, на восемь очков, отпустил в национальном первенстве своего главного конкурента «Барселону» и теперь, видимо, вряд ли сумеет отвоевать у нее чемпионский титул. «Ливерпуль» вообще резко сдал позиции на внутренней арене и пока пролетает мимо следующей Лиги чемпионов. Впрочем, именно перед встречей с «Реалом» английский клуб стал подавать обнадеживающие сигналы, одержав две победы подряд над «Эвертоном» и «Ньюкаслом». И даже его наставник Юрген Клопп признался: «Я очень рад, что мы играем с мадридцами сейчас, а не несколько недель назад».

К тому же у «Ливерпуля» поправились защитник Вирджил ван Дейк, нападающие Роберто Фирмино и Диогу Жота, которые уже успели получить и игровую практику. Начал забивать и новичок Коди Гакпо, купленный после успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов. Разве что повреждение Дарвина Нуньеса не вписывалось в эту оптимистичную картину, но и его удалось поставить на ноги. А вот мадридцы понесли две серьезнейшие потери в лице приболевших Тони Крооса и Орельена Чуамени, ключевых исполнителей в центре поля, пускай первый и появился в заявке, но вышел только на замену в самой концовке. Были проблемы со здоровьем и у лучшего бомбардира королевского клуба Карима Бензема, но французский нападающий все-таки встал в строй.

«Ливерпуль» уже на четвертой минуте повел в счете, причем забил гол-красавец. Мохамед Салах высмотрел в штрафной площади Нуньеса и отдал тому настолько удобный пас, что выскочивший из-за спины защитника Эдера Милитана уругваец по-пижонски пяткой переправил мяч в сетку. Такой дебют явно воодушевил хозяев «Энфилда», и вскоре Салах мог во второй раз огорчить голкипера «Реала» Тибо Куртуа, но, прорвавшись к воротам, пробил мимо. Однако на 14-й минуте Куртуа сам огорчил партнеров и обрадовал Салаха. Обрабатывая передачу Дани Карвахаля, бельгиец допустил технический брак и просто подарил мяч египтянину, который в касание нанес разящий удар.

2:0 — о таком преимуществе Клопп, наверное, даже не мечтал. И оно очень быстро испарилось. Винисиус Жуниор напомнил «Ливерпулю», кто принес победу мадридцам в финале Лиги чемпионов-2021/22. На 21-й минуте бразилец воспользовался тем, что Джо Гомес недостаточно плотно опекал его в штрафной, и сократил разницу. Затем Винисиус едва не поразил цель похожим ударом с подкруткой в дальний от себя угол, но вратарь красных Алиссон в этот раз достал мяч, вытянувшись в струнку. Правда, на 36-й минуте Алиссон практически повторил ляп своего коллеги Куртуа. Он также ошибся после стандартного паса назад, когда угодил в того же Винисиуса, который без какой-то надежды на успех прессинговал бразильского голкипера. А в результате мяч по замысловатой траектории залетел в открытую «калитку» — 2:2. Причем «Реал» мог и вовсе забрать первый тайм. Автор дубля Винисиус в контратаке навел Родриго фактически на пустые ворота, и лишь отчаянный подкат Энди Робертсона уберег «Ливерпуль» от неминуемого гола.

По такой игре уже было совсем непонятно, чего ждать во второй половине. А получилось так, что на 47-й минуте гости сообразили третий гол. Неугомонный Винисиус заработал стандарт, Лука Модрич выполнил хитрую подачу в штрафную на непривычно низкой высоте, и Милитан головой вколотил мяч в створ. Хозяева в ответ попробовали нарисовать пенальти, но падение Нуньеса не впечатлило арбитров — ни главного, ни тех, что сидели на VAR. Зато на 55-й минуте опять забил «Реал». Гол записали на Бензема, который бил после перепасовки с Родриго, но он состоялся во многом благодаря рикошету от Гомеса. А вот на 67-й минуте Бензема уже все сделал самостоятельно, когда Модрич и Винисиус подготовили для него голевой момент. Капитан мадридцев выдержал мастерскую паузу, отправил в буфет Алиссона и послал мяч в ворота, которые еще пытались защищать полевые игроки.

Примерно в таком же залихватском стиле «Реал» недавно разорвал своего соперника в финале клубного чемпионата мира, но тогда ему противостоял саудовский «Аль-Хиляль», а тут — «Ливерпуль». Победив 5:2 на выезде, команда Карло Анчелотти, конечно, уже на 99,9% гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В паре «Айнтрахт»—«Наполи» фаворит был очевиден. Клуб из Неаполя проводит волшебный сезон, лидирует у себя в Италии с 15-очковым отрывом от ближайшего преследователя и на всех парах несется к долгожданному чемпионству, которое выигрывал только во времена легендарного Диего Марадоны. Да и в Лиге чемпионов все у неаполитанцев складывалось хорошо. Тем не менее «Айнтрахт» представлял известную опасность, особенно на своем поле и с учетом того, какую сумасшедшую форму набрал его форвард Рандаль Коло Муани.

Хотя применительно к «Наполи» то же самое можно было сказать о связке Виктор Осимхен—Хвича Кварацхелия, демонстрирующей потрясающую эффективность. В итоге Осимхен открыл счет на 40-й минуте, Кварацхелия в середине второго тайма помог отличиться Джованни Ди Лоренцо, а Коло Муани схлопотал прямую красную карточку с последующей дисквалификацией на ответный матч. И это еще грузинский полузащитник не реализовал пенальти. Команда Лучано Спаллетти выиграла во Франкфурте-на-Майне 2:0 и тоже уверенно шагает в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Александр Ильин