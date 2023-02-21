Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Москвы загорелся отель «МКМ», пострадали пятеро

В центре Москвы загорелось здание отеля «МКМ», по предварительным данным, пострадали пять человек. Огонь вспыхнул на пятом этаже 17-этажного здания, площадь пожара составляет 100 кв. м, он локализован. Из-за пожара перекрывалось движение.

Пожар произошел на Международной улице, 15, по данным ТАСС и «РИА Новости», огонь вспыхнул в отеле «МКМ», МЧС по Москве сообщает, что возгорание произошло в квартире жилого дома, сейчас пожар локализован.

Всего из здания эвакуировали 200 человек, по предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, среди них — один ребенок, сообщает МЧС по РФ. К тушению пожара были привлечены 129 человек и 43 единицы техники.

«Для обогрева людей, пострадавших при пожаре, прибыли пять автобусов Мосгортранса»,— сообщает дептранс Москвы.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...