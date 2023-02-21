В центре Москвы загорелся отель «МКМ», пострадали пятеро

В центре Москвы загорелось здание отеля «МКМ», по предварительным данным, пострадали пять человек. Огонь вспыхнул на пятом этаже 17-этажного здания, площадь пожара составляет 100 кв. м, он локализован. Из-за пожара перекрывалось движение.

Пожар произошел на Международной улице, 15, по данным ТАСС и «РИА Новости», огонь вспыхнул в отеле «МКМ», МЧС по Москве сообщает, что возгорание произошло в квартире жилого дома, сейчас пожар локализован.

Всего из здания эвакуировали 200 человек, по предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, среди них — один ребенок, сообщает МЧС по РФ. К тушению пожара были привлечены 129 человек и 43 единицы техники.

«Для обогрева людей, пострадавших при пожаре, прибыли пять автобусов Мосгортранса»,— сообщает дептранс Москвы.

Мария Федотова