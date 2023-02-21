Особо крупный отстрел

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного отстрела лосей на границе Башкортостана и Оренбуржья. Ранее инспекторы башкирского охотнадзора обнаружили браконьеров с тремя убитыми лосями. В минэкологии республики отметили, что охотничьим ресурсам был причинен «особо крупный ущерб». Депутаты Госдумы попросили руководство Генпрокуратуры и СК России взять ход расследования преступления на личный контроль, поскольку к нему могут быть причастны государственные и муниципальные служащие Оренбургской области. После обращений парламентариев председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК России по Республике Башкортостан выяснить все обстоятельства незаконной охоты и представить оперативный доклад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») в отношении неустановленного лица за отстрел лосей. Дело расследуется отделом дознания ОМВД России по Кугарчинскому району. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

В конце минувшей недели инспекторы охотнадзора во время очередного рейда в охотничьих угодьях Башкортостана, граничащих с Оренбургской областью, обнаружили браконьеров. Это произошло в 5–6 км северо-восточнее села Тугустемир и в 1,5–2 км от охотбазы в деревне Бурангулово Оренбуржья. Инспекторы задержали два снегохода с двумя убитыми лосями. Позже было обнаружено третье убитое животное. На место прибыли коллеги-охот­инспекторы из Оренбургской области и полиция.

У задержанных изъяли три охотничьих оружия, два снегохода, двое саней с двумя тушами лосей. Охотничьим ресурсам причинен особо крупный ущерб, подчеркивают в министерстве природопользования и экологии Республики ­Башкортостан.

К преступлению могут быть причастны государственные и муниципальные служащие Оренбуржья. В связи с этим депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Нина Останина обратились к руководству Генпрокуратуры и СК России с просьбой взять ход расследования незаконной охоты на личный контроль. «Никакие связи и высокие посты не должны помочь виновным избежать заслуженного наказания»,— написал в своем Telegram-канале Александр Хинштейн. «Со слов жителей региона, которые массово обратились ко мне с просьбой о помощи в пресечении незаконной деятельности, в данном эпизоде могут быть замешаны высокопоставленные государственные и муниципальные служащие Оренбуржья»,— отметила в своем обращении Нина Останина. Она также напомнила, что дело депутата Госдумы Валерия Рашкина вызвало большой резонанс в обществе: «Выражаю уверенность, что при проверке обстоятельства по данному делу вы проявите не менее принципиальную позицию». В пресс-службе правительства Оренбургской области ситуацию не комментируют, поскольку не знают, каких именно чиновников задержали.

После обращений председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Игорю Пашнину выяснить все обстоятельства незаконной охоты и представить оперативный доклад.

«Глава СК России поручил следователям детально установить все обстоятельства незаконной охоты, проверить озвученную информацию и при наличии оснований дать надлежащую правовую оценку в соответствии с действующим законодательством»,— говорится в сообщении СК РФ.

В конце октября 2021 года произошел громкий скандал с политиком-браконьером. На территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Лысогорском районе Саратовской области был задержан депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, застреливший лося. Саратовский суд в апреле 2022 года признал парламентария виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. В мае 2022 года Госдума досрочно лишила Валерия Рашкина депутатских ­полномочий.

Ани Айвазян