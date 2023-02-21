Вертикали показали сакральное место

Собрание общественности Ульяновска приняло обращение к губернатору, в котором просит остановить реализацию планов по строительству элитного жилья на бывшей территории суворовского училища в центре города и использовать территорию исключительно в общественных интересах — в историко-культурных целях и военно-патриотического воспитания. Чиновники облправительства, принявшие концепцию строительства жилья, на запросы не отвечают, хотя, по неофициальным данным, уже отобран будущий застройщик. Позиция губернатора региона остается неизвестной. Политологи считают, что вопрос судьбы территории накануне выборной кампании начинает переходить в политическую плоскость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участникам собрания общественности не нравилось, что власти не считаются с мнением горожан

Фото: Алексей Лашманов Участникам собрания общественности не нравилось, что власти не считаются с мнением горожан

Фото: Алексей Лашманов

В минувшее воскресенье в Ульяновске состоялось собрание общественности, организованное недавно созданным движением «За сохранение исторического наследия Ульяновской области». Всего на собрании присутствовало около 300 человек — представители 22 общественных организаций (ветеранские, военно-патриотические и др.), а также архитекторы, краеведы, члены Общественной палаты. Главный вопрос собрания — принятие обращения к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Ульяновской области Алексею Русских о судьбе бывшей территории суворовского военного училища (СВУ) в центре ­города.

Как уже сообщал «Ъ», на этой территории до 2012 года находилось СВУ, в августе 2022 года, после переговоров Алексея Русских с Минобороны РФ, территория была передана Ульяновску. В ноябре по итогам творческого конкурса, организованного при содействии облправительства, победил проект (концепция) компании «Простор», предложившей передать здание Кадетского корпуса (объект культурного наследия федерального значения,1877 г.) под коммерческие объекты (ритейл, апартаменты для проживания, бизнес-центр, шоу-румы, частная школа), разместить на территории СВУ ряд новых объектов культуры, а также два элитных жилых комплекса. Представители общественности выступили против, направив обращение губернатору (более 3 тыс. подписей).

В своем обращении к президенту и губернатору собрание общественности отмечает, что «ульяновцы выступают за использование территории исключительно в общественных интересах путем создания здесь историко-культурно-образовательного пространства для сохранения исторического наследия и патриотического воспитания», и эта задача «стала особенно актуальной в период проведения СВО». Общественность «просит и требует» «немедленно прекратить любые действия, направленные на реализацию планов жилищного строительства на бывшей территории СВУ».

Выступая на собрании, депутат Госдумы Алексей Куринный назвал эту территорию «сакральным местом», с которым связаны судьбы многих великих и известных людей России, которое недопустимо застраивать жильем. Как он пояснил «Ъ», их движение намерено обсуждать все эти вопросы с чиновниками, но если положительной реакции не будет, использовать «все возможные публичные способы», «акции протеста — пикеты и митинги».

Между тем, отмечают участники собрания, о действиях и планах региональной и городской власти по судьбе территории СВУ ничего не известно — с ноября прошлого года, после подведения итогов конкурса, никакой официальной информации о планах развития территории нет (кроме того, что концепция «Простора» с жильем взята за ­основу).

Участник собрания, член Общественной палаты региона юрист Григорий Каленов отмечает, что «давно не видел такой мощной общественной активности». «Правильно или нет поставила общественность вопрос, трудно сказать, но общественность высказала неудовольствие тем, что власть совершенно не интересуются мнением населения, все делается скрытно. А власть, похоже, не ожидала, что общество вдруг так отреагирует»,— сказал господин Каленов. По его мнению, в первую очередь судьбу территории СВУ должна обсудить гордума Ульяновска. «Де-юре — это территория города, но депутаты молчат»,— подчеркнул ­собеседник.

Получить комментарий спикера гордумы Ильи Ножечкина не удалось. Пресс-служба гордумы на запрос не ответила. Профильный зампред гордумы Сергей Моргачев сказал, что спикер эти вопросы не поднимал, «к тому же региональное правительство забрало полномочия города по градостроительству себе». «Но я эту тему обязательно подниму»,— пообещал депутат.

Между тем два источника, близких к облправительству сообщили «Ъ», что в конце декабря уже было закрытое совещание, на котором обсуждался проект строительства жилого комплекса компанией «СЗ Премьера» (ООО, принадлежит Ильдару Сеюкову), и было принято решение придать проекту статус «масштабного» (что позволяет передать территорию под строительство без конкурентных процедур). Ильдар Сеюков подтвердил «Ъ» эту информацию и пояснил, что пока детальная проработка проекта не ведется — «сейчас идет анализ финансовых обязательств компании перед городом и областью», «еще предстоит оценить финансовые затраты на восстановление сетей, стоимость разработки ПСД и работ по благоустройству». Он также сказал, что основным условием со стороны правительственной комиссии «как раз и было вложение застройщиком своих средств в обустройство общественных пространств и объектов этой территории, но каких конкретно, и в каких объемах — пока не известно».

На запрос «Ъ» о дальнейших планах облправительства по поводу проекта развития территории, каким образом идет отбор застройщика, как будут формироваться окончательные концепция и проект, помощник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова не ответила, от комментариев по телефону отказалась, сославшись на занятость. На аналогичный запрос «Ъ» министерство имущественных отношений и архитектуры не ­ответило.

Какой будет реакция на обращение губернатора региона Алексея Русских, неизвестно. Ранее он отмечал, что «никаких скоропалительных решений без учета мнения общественности принято не будет».

Вице-губернатор Александр Коробко (курирует внутреннюю политику) в беседе с «Ъ» заметил, что «правительство региона должно по этой теме работать открыто и прозрачно»: «То, что люди волнуются, что им небезразлично будущее центра города,— это нормальное явление. Если есть у министерства доводы — пусть доказывают и объясняют горожанам. Я думаю, мы в любом случае придем к мнению, которое будет устраивать большинство. Но главная проблема — это источник финансирования вообще».

Ульяновский политолог Николай Васин в беседе с «Ъ» заметил, что «поскольку судьба исторического места волнует очень большое количество горожан, и все это происходит накануне выборов в региональное заксобрание, можно сказать, что тема судьбы территории СВУ переходит в политическую плоскость. Власти явно недооценивали остроту ситуации, не ожидали реакции общественности. И молчание губернатора в этой ситуации, накануне выборов, может привести к неприятным последствиям»,— сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск