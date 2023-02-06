Коллективное противостояние

В Ульяновске создано общественное движение, поставившее своей целью объединение прежде разрозненных сил активистовобщественников, архитекторовпрофессионалов и краеведов, выступающих против одобренной региональной властью концепции развития бывшей территории суворовского военного училища в центре города. Выяснить, намерена ли региональная власть идти на диалог с новым движением, не удалось. В заксобрании полагают, что объединение общественников поможет снять напряженность в противостоянии и найти оптимальные варианты развития. Эксперты не уверены, что диалог получится, из-за главной причины — отсутствия средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Маслов Фото: Иван Маслов

В конце минувшей недели в Ульяновске было создано общественное движение «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (среди его членов архитекторы, краеведы, представители военно-патриотических организаций). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный. По его словам, общественность объединилась с целью защиты территории в центре города, в прошлом принадлежавшей суворовскому военному училищу (СВУ), «от непродуманной и несогласованной с общественностью застройки в интересах бизнеса».

Территория, на которой до 2012 года находилось СВУ, после многочисленных обращений общественности (с 2013 года) и переговоров губернатора Алексея Русских с Минобороны РФ была передана Ульяновску в августе 2022 года. В ноябре по итогам творческого конкурса победил проект (концепция) компании «Простор», предложившей передать здание Кадетского корпуса (объект культурного наследия федерального значения,1877 г.) под коммерческие объекты (ритейл, апартаменты для проживания, бизнес-центр, шоурумы, частная школа), разместить на территории СВУ ряд новых объектов культуры, а также жилую зону с двумя элитными жилыми комплексами. Представители общественности выступили против концепции, считая, что драгоценные участки в центре города нельзя отдавать «под высотки элитного жилья». В обращении к губернатору они предложили обсудить с населением варианты развития территории, отказаться от застройки территории жильем в пользу историко-патриотических социокультурных пространств (на сегодня под обращением подписались около 3 тыс. человек).

Господин Куринный отметил, что движение — «это коллективная попытка противопоставить публичные интересы коммерческим интересам», оно «объединит прежде разрозненные силы общественности, чтобы предметно разбираться в проблеме и вести диалог с представителями власти». Учредителями движения являются 33 активиста, возглавляют его трое сопредседателей — Алексей Куринный, Игорь Воеводин (представляет интересы 15 военно-патриотических и ветеранских организаций региона) и Сергей Семенычев (председатель правления общественной организации ветеранов Афганистана «Виват»). Пока, по словам Алексея Куринного, движение будет действовать без регистрации юрлица (допускается законом). Он также отметил, что «ни к каким партиям движение не будет иметь никакого отношения».

В конце января одному из активистов — архитектору Олегу Владимирову — пришел ответ на коллективное обращение, но от председателя облправительства Владимира Разумкова. Премьер отметил, что «при определении вариантов использования бывшей территории СВУ» «были проведены разносторонние общественные обсуждения», и концепция победителя «полностью отвечает запросам и предложениям основных групп пользователей», а 12 декабря на заседании градсовета с участием представителей общественности и военно-патриотических организаций концепция победителя «поддержана большинством участников для дальнейшей работы».

Олег Владимиров (он также член движения) отмечает, что нельзя говорить о том, что одобренная областной властью концепция соответствует итогам опросов общественности, потому что «в опроснике не было вопросов про возможность строительства жилья и коммерческих объектов». Он также отметил, что заявление о том, что концепция «Простора» поддержана большинством, неверное, потому что «никакого голосования не было».

Игорь Воеводин в беседе с «Ъ» также сказал, что выступал против концепции, одобренной облправительством, но ему на градсовете «не давали договорить», а «герою России Олегу Лабунцу даже не дали слова». «И меня не устраивает, что на обращение ульяновцев ответил председатель правительства, а не губернатор, к которому мы обращались. В сентябре губернатор встречался с представителями военно-патриотических организаций и в нашем присутствии поставил задачу Ольге Мельниковой (помощник губернатора по градостроительству и архитектуре.— «Ъ») учесть в техзадании конкурса наши предложения, но итог оказался обратным»,— сказал господин Воеводин. Он считает, что созданное движение может помочь установить диалог с властью, «но только при условии, если органы власти, наконец, начнут о чем-то разговаривать с общественностью». «Но мы такого желания не видели и теперь сами будем начинать процесс обсуждения, которое власть почему-то не организовала»,— отметил господин Воеводин.

Глава профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев сказал, что он приветствует появление движения и считает, что «аргументированный диалог с общественностью необходим», «возможно, он даже поможет разрядить ситуацию и прийти к взаимоприемлемым решениям». По словам господина Грачева, в конце января на заседании комитета по теме территории СВУ представителям региональной власти было рекомендовано создать постоянную рабочую группу с участием общественности и обеспечением максимальной открытости.

Впрочем, в руководстве нового движения отмечают, что ни о какой рабочей группе «не слышали». О том же сказали «Ъ» и представители мэрии, на балансе которой находятся земельные участки и недвижимость бывшей территории СВУ.

Узнать, намерена ли региональная власть идти с новым движением на диалог, не удалось. В течение дня помощник губернатора Ольга Мельникова была для комментариев недоступна, на запрос «Ъ» не ответила.

Первый заммэра Ульяновска Вадим Андреев в беседе с «Ъ» сказал, что мэрия «открыта для обсуждения, но складывается впечатление, что конструктива в этом движении немного», «пока в этом больше политики и дискуссии ради дискуссии». Он также отметил, что «ни бизнес, ни власть решение проблемы даже капремонта здания Кадетского корпуса не потянет», на это нужны очень большие деньги, и решить проблему «может только федеральное финансирование, все остальное носит прожектерский характер».

Глава регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР», член региональной Общественной палаты Дмитрий Травкин подчеркнул, что «ввиду уникальности территории диалог власти с новым движением нужен», но он «не уверен, что диалог получится», потому что «влияние общественности на принятие подобных решений имеет тенденцию к сокращению», а «у власти один козырь — денег нет».

Сергей Титов, Ульяновск