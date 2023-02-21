Средний размер вклада в российском банке почти не изменился за 2022 год

Средний размер вклада гражданина России в 2022 году вырос лишь на 2 тыс. руб. — до 275 тыс. по сравнению с 273 тыс. руб. годом ранее. Средний размер вклада юридического лица вырос значительнее — с 2,2 млн в 2021 году до 2,8 млн руб. Это следует из данных Агентства по страхованию вкладов, которые приводит Frank Media.

При этом общий размер вкладов, подлежащих страхованию, за год вырос на 11,8%, до 48,65 трлн руб. За 2021 год общий размер вырос почти на такую же сумму (11,9%). Вклады населения составили 75,1% от общей суммы вкладов (36,6 млн руб.). В 2021 году общий объем вкладов физлиц составлял 34,6 трлн руб.

Вклады индивидуальных предпринимателей выросли за год с 1,2 трлн до 1,5% трлн руб. На вклады ИП пришлось 3,2% от совокупного размера вкладов. Объем вкладов юрлиц за год вырос на 12,9% — с 4,8 трлн до 6,2 трлн руб. Объем средств на счетах эскроу составил 8,3%. За год он вырос с 3 трлн до 4 трлн руб.

Подбор вкладов: выгодные предложения в топ-банках

Анастасия Ларина