Боррель объяснил Ван И, почему Москву вооружать нельзя, а Киев можно

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о неформальной беседе с главой канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И в Мюнхене. Во время разговора, по словам господина Борреля, господин Ван спросил, почему Пекин не может поставлять оружие Москве, если Брюссель снабжает им Киев.

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«Кстати, он спросил: "Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?"» — процитировал Ван И Жозеп Боррель на пресс-конференции в НАТО (цитата по ТАСС). «Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине»,— рассказал господин Боррель. По его словам, господин Ван сказал, «Китай не дает оружия стране, которая находится в состоянии войны», он сказал, что «они не дают России оружия и не дадут».

Ранее сегодня, 21 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил опасения США по поводу того, что Китай может поставить России оружие. «Мы также все больше обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставить летальную помощь»,— заявил господин Столтенберг (цитата по AFP).

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин рассматривает возможность поставки летальной помощи Москве, прежде всего — оружия. На встрече с Ван И он предупредил о «серьезных последствиях» в случае таких поставок.

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Мария Федотова