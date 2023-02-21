В Нижнем Новгороде разработана концепция инвестплощадки «Варя»

Институт развития агломерации Нижегородской области представил концепцию возрождения и дальнейшего перспективного инвестиционного развития территории бывшего нефтемаслозавода площадью 86,5 га на Сормовском шоссе.

Предлагается сохранить функции промышленной территории с учетом существующего производства (около 30 небольших предприятий) с созданием новых инвестиционных проектов. Также предусмотрены перспективное создание более 8 км улично-дорожной сети и мероприятия по устранению имеющегося экологического ущерба. В целях сохранения идентичности и «памяти места» разработчики предложили дизайн-код, рекомендующий в процессе преобразования территории использовать стилистику кирпичной промышленной архитектуры начала XX века с применением элементов и отделочных материалов, характерных для того времени.

Сейчас развитию этой площадки препятствует ряд факторов – более 50 га не разграничены, территория находится в запущенном состоянии, есть участки с накопленным экологическим ущербом и незаконные свалки, пояснили в минградразвития Нижегородской области. Власти полагают, что в преобразование «Вари» вложатся частные инвесторы. В северной части площадки собственников земли пока нет, и она обладает инвестиционным потенциалом для дальнейшего размещения производств. В минимущества считают, что некоторые земельные участки возможно предоставить без торгов – с обязательством их рекультивации за счет инвестора. Также резидентам «Вари» могут быть предоставлены льготные займы из Фонда развития промышленности. По словам министра градразвития Нижегородской области Марины Раковой, интерес у инвесторов есть. В министерстве рассчитывают на то, что в результате реализации концепции будет создано единое пространство с производственно-промышленной и логистической составляющей.

Иван Сергеев