Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 42 тыс. человек

Количество людей, погибших в результате землетрясений в Турции, увеличилось до 42 310 человек, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. В ведомстве заявили, что из зон землетрясений эвакуировано 448 018 человек.

19 февраля Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД Турции сообщило о завершении спасательных работ в девяти из одиннадцати пострадавших от землетрясений провинциях. Работы продолжаются в наиболее пострадавших провинциях Кахраманмараш и Хатай.

Вчера, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4 и еще несколько менее мощных. По последним данным, погибли 6 человек, 294 пострадали.

6 февраля в Турции и Сирии произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7. По оценкам ВОЗ, в Сирии погибло не менее 8,5 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов