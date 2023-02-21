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На пост ярославского бизнес-омбудсмена вновь претендует Альфир Бакиров

Альфир Бакиров подал пакет документов для участия в выборах уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области. Об этом господин Бакиров сообщил «Ъ-Ярославль».

Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области

Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области

«Меня поддержали все областные депутаты, практически в полном составе, все общественные объединения предпринимателей, все районные корсоветы и корсовет при губернаторе, я надеюсь на успех. На собрании 7 февраля все общественные объединения предпринимателей, включая федеральные, я имею ввиду президента "Опоры России " Александра Калинина, председателя "Деловой России " Алексея Репика, поддержали меня. Я надеюсь, что меня и здесь поддержат, и пройду согласование в Москве»,— рассказал действующей уполномоченный Альфир Бакиров.

Сегодня последний день приема документов. Альфиру Бакирову неизвестно, подавал ли кто-то еще документы на участие или нет. В ярославской облдуме сообщат имена кандидатов после завершения приема документов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Бакиров стал ярославским уполномоченным в 2013 году. На прошлых выборах в 2018 году он был единственным кандидатом, и за него единогласно проголосовали депутаты облдумы. В 2022 году областная дума приняла поправки к региональному закону, которые разрешили уполномоченному избираться на третий срок.

Алла Чижова

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