Поступления налога на прибыль в 2022 году в Удмуртии упали на 30%

По итогам 2022 года в консолидированный бюджет Удмуртии поступило 76 млрд руб. налоговых и иных доходов. Это на 1,2% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба УФНС по республике. В опубликованном на сайте управления докладе заместителя руководителя УФНС Марата Хабибуллина отмечается, что положительный тренд роста сформировался по всем видам налоговых платежей, за исключением налога на прибыль организаций, где темп поступлений снизился на 30% по сравнению с 2021 годом.

Снижение поступлений этого налога было обусловлено законодательными изменениями, что привело к снижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций, говорится в докладе.

Лидирующие позиции по объему поступлений налога на прибыль заняли предприятия обрабатывающей отрасли с удельным весом 27% в общем объеме. На втором месте — организации торговли (26%), на третьем — предприятия нефтедобычи (24%).

По имущественным налогам поступления увеличились на 1,6 млрд руб. Это произошло за счет введения новых стандартов бухгалтерского учета. Кроме того, рост обеспечен новым туром государственной кадастровой оценки земель и увеличением количества юридических и физических лиц, чьи объекты недвижимости вошли в перечень, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Их стало почти на 1,5 тыс. больше — 14,3 тыс.

На 2,2 млрд руб. увеличились поступления по налогам на совокупный доход. Здесь произошел рост на 17% количества налогоплательщиков, в том числе за счет миграции бизнеса ради льготных ставок в регионе. В Удмуртии таким образом перерегистрировались 973 компании, которые заплатили в бюджет 115 млн руб. налогов. Сказались и макроэкономические факторы: выросли обороты в торговле, общественном питании, строительстве.

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