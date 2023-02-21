Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров встретится с членом ЦК КПК Ван И 22 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завтра, 22 февраля, встретится в Москве с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Источник, близкий к организации визита Ван И в Москву, заявил агентству, что глава канцелярии уже прибыл в столицу.

19 февраля Ван И сообщил о наличии у Китая мирного плана для завершения боевых действий на Украине. По информации источников «Ъ», документ будет обнародован к годовщине ввода российских войск на Украину, 24 февраля.

Господин Ван рассказал, что предложение будет включать призывы к уважению территориальной целостности, к защите ядерных объектов и противодействию использованию биохимического оружия. По информации Bloomberg, он может включать призыв к прекращению поставок оружия Украине.

Подробнее о целях визита Ван И в Россию — в публикации «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...