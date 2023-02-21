Лавров встретится с членом ЦК КПК Ван И 22 февраля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров завтра, 22 февраля, встретится в Москве с главой канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, сообщили ТАСС в МИД РФ.

Источник, близкий к организации визита Ван И в Москву, заявил агентству, что глава канцелярии уже прибыл в столицу.

19 февраля Ван И сообщил о наличии у Китая мирного плана для завершения боевых действий на Украине. По информации источников «Ъ», документ будет обнародован к годовщине ввода российских войск на Украину, 24 февраля.

Господин Ван рассказал, что предложение будет включать призывы к уважению территориальной целостности, к защите ядерных объектов и противодействию использованию биохимического оружия. По информации Bloomberg, он может включать призыв к прекращению поставок оружия Украине.

Подробнее о целях визита Ван И в Россию — в публикации «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Эрдни Кагалтынов