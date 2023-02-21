Путин встретится с президентом Южной Осетии Гаглоевым 22 февраля

Президент России Владимир Путин завтра, 22 февраля, встретится с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который приедет в РФ с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

Господин Гаглоев и Владимир Путин обсудят текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества прежде всего в социально-экономической сфере, говорится в анонсе.

Алан Гаглоев стал президентом республики в мае прошлого года, набрав на выборах 56,09% голосов. После вступления в должность он заявил, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России нужно отложить. Указ о проведении референдума ранее подписал предыдущий президент Анатолий Бибилов.

Господин Гаглоев перенес референдум на 17 июля. В Кремле заявили, что документ о проведении референдума нужно «юридически доработать». Пресс-секретарь Дмитрий Песков отдельно отметил, что инициативы России в проведении голосования нет. Позднее Кремль отверг идею об объединении РФ и Южной Осетии.

Эрдни Кагалтынов