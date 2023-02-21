При реконструкции Краснодарского цирка сохранят уникальную мозаику Даумана

В проект реконструкции здания Краснодарского государственного цирка внесут сведения о необходимости сохранения мозаики авторства Григория Даумана и Александра Кудрявцева. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила руководитель бюро путешествий и экскурсий «Краснодаръ» Ирина Дубовицкая со ссылкой на минкультуры края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Дубовицкая, VK Фото: Ирина Дубовицкая, VK

Вопрос в отношении мозаики рассмотрел Краевой научно-методический совет по сохранению объектов культурного наследия (КНМС). На заседании было принято решение не вносить мозаику в перечень объектов культурного наследия.

«Мозаика Даумана на здании Краснодарского цирка, являющаяся элементом внешнего убранства здания, не может рассматриваться как самостоятельный объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. В связи с чем отсутствуют основания для рассмотрения вопроса ее включения в реестр»,— говорится в сообщении управления госохраны объектов культурного наследия края.

В то же время КНМС признал художественную ценность работы и рекомендовал сохранить мозаику при выполнении работ. Соответствующее обращение направлено в адрес ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». В настоящее время идет работа по подготовке изменений в технологическое задание на разработку проекта реконструкции цирка с учетом мер по сохранению мозаики Даумана — Кудрявцева.

Мозаика авторства скульптора Григория Даумана и архитектора Александра Кудрявцева была выполнена в 1969 году и является одной из первых подобных работ, появившихся в Краснодаре. Она является единственной совместной работой авторов в крае, что, по заявлению госпожи Дубовицкой, делает мозаику ценным культурно-историческим объектом. Реконструкция здания Краснодарского цирка началась в январе текущего года. По заявлению вице-губернатора Анны Миньковой, здание демонтируют и построят новое с увеличенным зрительным залом.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram