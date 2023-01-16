В Краснодаре началась масштабная реконструкция здания цирка

Краснодарский цирк закрыли для проведения масштабной реконструкции. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, его ремонтом не занимались более 50 лет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Это будет новый современный цирк: полностью благоустроят прилегающую территорию, увеличат зрительный зал, а на манеже предусмотрят возможность проводить шоу на льду и на воде. Обратил внимание коллег, чтобы проект согласовали и с сотрудниками цирка — им должно быть комфортно репетировать и работать в новых помещениях»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Как отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова, здание придется полностью демонтировать и построить на его месте новое. Планируется увеличить до 2 тыс. количество мест в зрительном зале, а также расширить фойе и построить летнюю площадку и кафе. Коме того, свободней станут гримерки, а зоны размещения животных — комфортней.

На месте нового краснодарского цирка будут проходить также городские и краевые мероприятия. В связи с этим специалисты продумывают дополнительный въезд и парковку для автобусов. У здания появится двухуровневый подземный паркинг для зрителей, приехавших на личных автомобилях.

Краснодарский цирк был открыт в 1970 году. Проект здания был создан Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования зрелищных, спортивных и административных зданий и сооружений.

Татьяна Ручкина

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