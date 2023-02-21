Против основателя Conflict Intelligence Team Левиева возбудили второе уголовное дело о фейках про армию

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев (настоящая фамилия Карпук, признан иноагентом) сообщил, что в отношении него возбудили второе уголовное дело за дискредитацию армии России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стали его высказывания об обстреле Мариуполя в эфире YouTube-канала «Популярная политика».

Господин Левиев опубликовал в Twitter копию постановления СКР, из которого следует, что дело возбудили 17 февраля. По версии следствия, Руслан Левиев 9 марта 2022 года распространил «заведомо ложную информацию» об обстреле гражданской инфраструктуры и детской больницы в Мариуполе. Как говорится в документе, согласно официальной позиции Минобороны России, «применение каких-либо средств вооружения в отношении мариупольской больницы не допускалось», а гражданская инфраструктура не является целью российской армии.

В 2014 году Руслан Левиев создал расследовательскую группу Conflict Intelligence Team, которая специализируется на освещении военных конфликтов на основе спутниковых снимков и сообщений пользователей в соцсетях. Эта группа освещала конфликты в Донбассе и Сирии. После начала российской военной операции на Украине он уехал из России. В мае 2022 года против него возбудили первое дело за фейки об армии России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), МВД объявило его в розыск.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер