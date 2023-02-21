Peugeot анонсировал новое поколение модели 508

Компания Peugeot анонсировала новое поколение модели 508, премьера которого состоится в феврале.

Никакой информации о новинке нет, но, судя по тизеру, опубликованному на официальном YouTube-канале марки, автомобиль получит переработанный дизайн и новый логотип Peugeot.

Обновление ждет как седан Peugeot 508, так и универсал Peugeot 508 SW, а также их топовую версию PSE (Peugeot Sport Engineered) с более мощным двигателем, техническими доработками и другими изменениями.

Премьера нового Peugeot 508 состоится 24 февраля. Напомним, текущее поколение модели выпускается с 2018 года.

Максим Вершинин

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