Путин завершил послание словами «правда за нами»

Президент России Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию словами «правда за нами». Выступление российского президента продлилось 1 час 45 минут.

«Сегодня мы вместе проходим сложный, непростой путь. И преодолеваем все трудности вместе. Сейчас на передовой сражаются воины из всех регионов. Их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за родину»,— сказал Владимир Путин.

«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами»,— подытожил глава государства, после чего прозвучал гимн России.

Это было 18-е послание Федеральному собранию. Оно проходило в Гостином дворе в Москве. В своем выступлении Владимир Путин затронул тему специальной военной операции и поддержки ее участников, российскую экономику, меры социальной поддержки, а также сообщил о приостановке участия России в ДСНВ.

Лусине Баласян