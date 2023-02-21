ЦБ рекомендовал банкам отменить комиссию за переводы военнослужащих

Банк России рекомендовал коммерческим банкам отменить или снизить комиссию за операции по счетам военнослужащих. В регуляторе считают, что для реализации этой инициативы военнослужащий должен будет заявить о наличии оснований для получения банковских льгот.

«Например, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии»,— говорится в сообщении на сайте ЦБ. Банкам также рекомендовано рассказывать военнослужащим и их семьям о способах бесплатного перевода денег из банка в банк.

Ранее ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам боевых действий на Украине. Льгота распространилась и на членов их семей.

Андрей Сапожников