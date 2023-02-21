«КрасноярскТИСИЗ» отказался от исковых требований к транспортному управлению Красноярского края

АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» отказался от исковых требований к краевому транспортному управлению.

В феврале прошлого года компания, выполнявшая по госконтракту корректировку проектно-сметной документации по строительству метрополитена в Красноярске, отсудила у управления 47,8 млн руб. Изначально «КрасноярскТИСИЗ» заявил требования на 230,6 млн руб., но после оплаты ответчиком основного долга в размере 206,7 млн руб., скорректировала сумму. В исковом «КрасноярскТИСИЗ» указал, что транспортное управление якобы уклонилось от приемки части выполненных работ и «воспользовалось полученным результатом, передав его на прохождение государственной экспертизы».

Краевое управление не согласилось с выводами суда и в апреле 2022 года обжаловало их. Судебное заседание по рассмотрению жалобы несколько раз откладывалось. На прошлой неделе в судебном заседании «КрасноярскТИСИЗ» представил суду письменное заявление об отказе от исковых требований в полном объеме, сообщается в материалах дела. Суд принял этот отказ и отменил решение предыдущей инстанции, о взыскании с краевого управления в пользу подрядчика 47,8 млн руб.

«КрасноярскТИСИЗ» специализируется на работах в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. Как ранее сообщалось, «КрасноярскТИСИЗ» в 2019 году как единственный участник торгов получил госконтракт на корректировку проектно-сметной документации первой линии метрополитена в Красноярске. Стоимость госконтракта составила 954 млн руб. Выполнить работы компания, согласно условиям торгов, должна была до 20 декабря 2019 года. В июне 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела о хищении около 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на проектирование красноярского метрополитена. Тогда же был задержан глава совета директоров «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь.

В настоящее время в суде рассматривается иск краевого транспортного управления к «КрасноярскТИСИЗ» о взыскании 679,3 млн руб. расторжении госконтракта по корректировке проектно-сметной документации по строительству метрополитена в Красноярске. Иск обоснован «нарушением подрядчиком существенных условий контракта и не достижением, конечного результата выполняемых работ». Очередное рассмотрение дела назначено на апрель.

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Оксана Павлова