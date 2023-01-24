Суд продлил арест Олегу Митволю по делу о хищении 1 млрд рублей при проектировании метро в Красноярске

Красноярский суд по ходатайству следствия продлил еще на два месяца (до 24 марта) срок заключения под стражей Олега Митволя. Об этом сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Олега Митволя, возглавляющего совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (ТИСИЗ)», задержали летом прошлого года в столичном аэропорту Внуково и конвоировали в Красноярск. Задержание, по данным источников «Ъ-Сибирь», было связано с расследованием уголовного дела о хищении около 950 млн руб. бюджетных средств, выделенных ТИСИЗ на проектирование красноярской подземки. Следствие квалифицировало это как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы).

С санкции суда Олега Митволя поместили в СИЗО. Адвокаты обжаловали арест, но безуспешно. Ходатайствуя о смягчении меры пресечения, защита Олега Митволя указала, что тот заключил сделку со следствием и готов добровольно возместить ущерб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2022 года по решению суда был арестован Константин Мандров — бывший руководитель краевого транспортного управления, выступавшего заказчиком проектирования местного метрополитена. По версии следствия, экс-чиновник подписал акты приемки не до конца выполненных работ. Ему вменили в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание — лишение свободы до десяти лет).

По аналогичной статье Уголовного кодекса дело завели в отношении министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова. Его арест, по предварительным данным, также может быть связан с расследованием уголовного дела о хищении почти 1 млрд руб. бюджетных средств при проектировании подземки.

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Илья Николаев