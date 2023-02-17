Автобусные маршруты в Ярославле выиграла фирма, связанная с трамвайной концессией

ООО «Транспорт Ярославии» будет автобусным перевозчиком в Ярославле. Компания с регистрацией в Москве выиграла три аукциона на автобусные перевозки в Ярославской области. Об этом сообщили в департаменте транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отмечают в дептрансе, ООО «Транспорт Ярославии» будет работать на автобусных маршрутах № 26, 53, 68, 124, 154, 154К, 178. Согласно порталу госзакупок, данные автобусы на аукционах входили в три лота. Новый перевозчик заключит три госконтракта на общую сумму в 2,9 млрд руб. Срок действия соглашений - 7 лет, на линию должны выходить 9 автобусов большого класса вместимости и 20 среднего класса.

По данным ЕГРЮЛ ООО «Транспорт Ярославии» зарегистрировано в Москве. Учредителями компании с 10 января 2023 года являются АО «Ярославское АТП» (акционерное общество находится в собственности Ярославской области) и ООО «Контроль Сервис». До 2023 года у нового ярославского перевозчика было другое название и учредители. До 28 ноября 2022 года компания называлась ООО «Мовиста Северо-Запад», а учредителями значились группа компаний «Мовиста» и Александр Советников.

Как известно, в конце декабря правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль», которое по данным ЕГРЮЛ возглавляет все тот же господин Советников. В рамках концессионного соглашения ярославские трамваи передаются фирме из группы компаний «Мовиста» на 20 лет.

Получается, что группа компаний «Мовиста» через «Транспорт Ярославии» сможет работать и на рынке автобусных перевозок в Ярославле. Аукционы здесь продолжаются до начала марта, потому полное количество маршрутов, которые получит московский перевозчик, пока неизвестно.

Андрей Иванов