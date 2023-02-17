Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автобусные маршруты в Ярославле выиграла фирма, связанная с трамвайной концессией

ООО «Транспорт Ярославии» будет автобусным перевозчиком в Ярославле. Компания с регистрацией в Москве выиграла три аукциона на автобусные перевозки в Ярославской области. Об этом сообщили в департаменте транспорта региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отмечают в дептрансе, ООО «Транспорт Ярославии» будет работать на автобусных маршрутах № 26, 53, 68, 124, 154, 154К, 178. Согласно порталу госзакупок, данные автобусы на аукционах входили в три лота. Новый перевозчик заключит три госконтракта на общую сумму в 2,9 млрд руб. Срок действия соглашений - 7 лет, на линию должны выходить 9 автобусов большого класса вместимости и 20 среднего класса.

По данным ЕГРЮЛ ООО «Транспорт Ярославии» зарегистрировано в Москве. Учредителями компании с 10 января 2023 года являются АО «Ярославское АТП» (акционерное общество находится в собственности Ярославской области) и ООО «Контроль Сервис». До 2023 года у нового ярославского перевозчика было другое название и учредители. До 28 ноября 2022 года компания называлась ООО «Мовиста Северо-Запад», а учредителями значились группа компаний «Мовиста» и Александр Советников.

Как известно, в конце декабря правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль», которое по данным ЕГРЮЛ возглавляет все тот же господин Советников. В рамках концессионного соглашения ярославские трамваи передаются фирме из группы компаний «Мовиста» на 20 лет.

Получается, что группа компаний «Мовиста» через «Транспорт Ярославии» сможет работать и на рынке автобусных перевозок в Ярославле. Аукционы здесь продолжаются до начала марта, потому полное количество маршрутов, которые получит московский перевозчик, пока неизвестно.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...