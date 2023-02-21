Польша поднимет тему передачи истребителей ВСУ в ходе визита Джо Байдена

Польские власти во время переговоров с президентом США Джо Байденом поднимут тему поставок ВСУ боевых самолетов. Как пояснил министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский, польские дипломаты также будут призывать к поставкам истребителей в ходе завтрашнего саммита «Бухарестской девятки».

«Не хочу опережать факты. Мы будем вести переговоры, будем делать все, чтобы Украина получила любое оружие, которое ей необходимо для обороны… Но действия такого типа должны быть согласованы в рамках НАТО»,— сказал господин Яблоньский в эфире Polskie Radio S.A.

По мнению главы МИД Польши, многие союзники Украины могут сделать больше в области поддержки ВСУ.

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу сегодня ночью после необъявленного визита на Украину. Он планирует встретиться с президентом Анджеем Дудой, лидерами стран «Бухарестской девятки», генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве.

О вчерашнем визите Джо Байдена в Киев — в материале «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Андрей Сапожников