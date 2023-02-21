МИД Китая сформулировал шесть принципов безопасности

Власти Китая опубликовали концепцию инициативы глобальной безопасности, в которой перечислено шесть принципов внешней политики страны. В документе также упомянуто 20 приоритетов сотрудничества. Инициатива направлена на устранение международных противоречий и предупреждение вооруженных конфликтов, а также на улучшение управления в сфере глобальной безопасности.

Шесть принципов безопасности составляют:

приверженность видению общей и устойчивой безопасности, приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, приверженность соблюдению целей и принципов Устава ООН, приверженность серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран, приверженность мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации, приверженность обеспечению безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.

Среди 20 приоритетов сотрудничества упоминаются активное участие в формулировании «новой повестки дня» для мира, выполнение резолюций ООН и содействие политическому урегулированию международных проблем.

На прошлой неделе Ван И, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, сообщил о наличии у Китая мирного плана для завершения боевых действий на Украине. Документ будет обнародован к годовщине ввода российских войск на Украину.

О роли Китая в украинском урегулировании — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Андрей Сапожников