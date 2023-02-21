В Ярославле частично отремонтируют Юбилейный мост

В Ярославле будет проведет ремонт участка Юбилейного моста. Электронный аукцион по поиску подрядчика объявлен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Ярославской области Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Ярославской области

Отремонтировать предстоит участок в 848 кв м, это спуск с Юбилейного моста и путепровод в районе торгового центра РИО. Начальная цена контракта на ремонт составила 51,04 млн руб. Объект будут делать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт планируется начать 10 июня, а завершить 25 июля 2023 года. В проектно-сметной документации указано, что предстоит ремонт 8 деформационных швов. Строители будут использовать тот же принцип, что уже применялся на Октябрьском мосту в 2022 году: одна из полос движения будет перекрываться для ремонта шва без перерыва движения по другой.

Подрядная организация по ремонту Юбилейного моста должна быть определена 14 марта, заказчиком работ выступает ГКУ «Ярдорслужба». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», диагностика состояния Юбилейного моста была проведена в 2022 году. Полная длина моста составляет 1667,36 м.

Андрей Иванов