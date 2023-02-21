МИД Германии призвал своих граждан не посещать Краснодар в праздничные дни

Министерство иностранных дел Германии предостерегло своих граждан от поездок в РФ с 20 по 26 февраля. В список не рекомендованных к посещению городов попал Краснодар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

МИД ФРГ также предостерегает от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж и Ростов. Ведомство просит своих граждан быть бдительными и осторожными.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей»,— говорится в сообщении.

Татьяна Ручкина

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