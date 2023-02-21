Оборонное НПО в Перми избежало привлечения к субсидиарной ответственности по долгам бывшей «дочки»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение, которым оборонное ПАО «НПО “Искра”» было привлечено к субсидиарной ответственности в рамках банкротства АО «Искра-Энергетика». Соответствующее заявление конкурсного управляющего АО суд первой инстанции рассмотрел в прошлом году. Арбитражный суд Пермского края согласился с доводами заявителя, что, будучи акционером предприятия, НПО «Искра» совершило последовательные действия, которые привели к банкротству «Искры-Энергетики». В судебном акте указывается, что в 2017 году последняя могла получить заказы на сумму более 12 млрд руб. на поставки ГПА. Но ПАО «Искра» сначала потребовало вернуть более 338 млн руб. долга, что привело к нехватке оборотных средств для выполнения заказов, а затем отказалось предоставлять гарантию акционера для получения банковских гарантий. В результате поставщиком по договорам стало НПО «Искра», фактически оказалось конкурентом АО «Искра-Энергетика», поскольку само боролось за тендеры на поставку ГПА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апелляционной жалобе представители НПО указывали, что все платежи «Искра-Энергетика» совершала в рамках обычной хозяйственной деятельности. При этом банкротство должника стало результатом объективных факторов, а банковские кредиты АО не получило из-за нестабильного финансового состояния. Кроме того, часть крупных договоров на поставку ГПА фактически были убыточными для «Искры-Энергетики». ПАО указало также, что НПО «Искра» не имело статуса мажоритарного акционера «Искры-Энергетики» и не контролировало его хозяйственную деятельность. При этом ни законодательством, ни соглашением между предприятиями не запрещено право НПО самостоятельно заявляться на конкурсы по поставкам ГПА. Таким образом, апелляция посчитала, что связи между действиями НПО и банкротством АО «Искра-Энергетика» нет.