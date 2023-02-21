МИД Германии рекомендовал немцам не участвовать в праздничных мероприятиях в РФ

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации по поездкам и нахождению в РФ для своих граждан. Ведомство по-прежнему не рекомендует визиты в Россию, в том числе в граничащие с Украиной регионы. Отдельно Берлин рекомендует избегать скопления людей во время массовых мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей»,— говорится в сообщении МИД Германии.

Германия впервые рекомендовала гражданам отказаться от поездок в Россию в конце февраля на фоне ввода войск РФ на Украину.

Посольство США в середине февраля также обновило рекомендации по отказу от посещения РФ из-за «непредсказуемых последствий» ее «полномасштабного вторжения на Украину». Тем, кто остается в стране дипмиссия советует срочно уехать «из-за риска неправомерных задержаний» и новой волны мобилизации.

Леонид Уварчев