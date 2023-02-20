Отток средств населения из банков в январе составил 1 трлн руб. после притока 2,5 трлн руб. в декабре

Отток средств населения из банков в России в январе достиг почти 1 трлн руб., снижение составило 2,7%. В декабре 2022 года был зафиксирован рекордный приток — 2,5 трлн руб. Об этом сообщил Банк России в материале «О развитии банковского сектора РФ в январе 2023 года» (.pdf). Такая динамика характерна для этих месяцев, отмечает регулятор.

«Отток средств населения составил почти 1 трлн руб. (-2,7%) после рекордного притока в декабре 2022 года (+2,5 трлн руб., +7,6%)»,— сообщает ЦБ. В январе люди традиционно снимают часть средств и много расходуют из-за долгих праздников, отмечает регулятор, тогда как в декабре выплачиваются премии и бонусы по итогам года и авансируются соцплатежи за следующий месяц.

При этом средства юрлиц в банках в январе выросли на 1,8 трлн руб. (+4% после декабрьского роста на 5,8%). Эту тенденцию ЦБ объясняет поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также ростом средств нефтегазовых компаний.

По данным регулятора, за январь прибыль банковского сектора составила 258 млрд руб. — в 1,5 раза больше показателей за январь 2022 года и больше, чем за весь прошлый год.

Мария Федотова