Социологи подкрепили президента

ВЦИОМ в понедельник опубликовал результаты очередного исследования, посвященного отношению россиян к специальной военной операции на Украине. Согласно этим данным, подавляющее большинство респондентов считают «значимыми для страны» промежуточные итоги спецоперации, хотя ее конкретные результаты в опросе не назывались. Также социологи подсчитали среднегодовые показатели одобрения деятельности президента Владимира Путина, зафиксировав их рост по итогам 2022 года на 15 процентных пунктов. Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил “Ъ”, что публикация нового опроса не была специально приурочена к посланию президента и годовщине спецоперации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее обещал журналистам, что теме спецоперации в послании будет уделено «много внимания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Итоги нового опроса ВЦИОМ опубликовал на своем сайте 20 февраля — за четыре дня до первой годовщины начала специальной военной операции. Именно боевым действиям на Украине посвящен один из блоков исследования.

Первый же его вопрос показывает динамику поддержки решения о проведении спецоперации: положительно его оценивают 68% респондентов, и это на 3 п. п. выше, чем в феврале 2022 года. «Скорее не поддерживает» это решение каждый пятый россиянин (20%) — против четверти годом ранее, еще 12% затруднились ответить.

Другой вопрос касается «промежуточных итогов специальной военной операции» и оценки их значимости для страны. По данным ВЦИОМа, 80% опрошенных считают достигнутые результаты «скорее значимыми», обратного мнения придерживаются только 12% россиян, а 8% затруднились с ответом. При этом в формулировке вопроса конкретные цели в этот раз не назывались — в отличие, например, от опроса в сентябре 2022 года по случаю шести месяцев с начала спецоперации. Тогда ВЦИОМ предлагал респондентам выбрать цель, которую, по их мнению, «в первую очередь преследует Россия при проведении специальной военной операции». Большинство опрошенных (39%) ответили, что главная цель — «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории». Второй по популярности ответ — «защитить население Донбасса» (20%), на третьем месте — «изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов» (17%). Только 7% респондентов тогда сочли, что основная цель СВО — «оккупировать Украину и присоединить ее к России». Это был закрытый вопрос, то есть гражданам предлагалось выбрать один из предложенных социологами вариантов.

В свою очередь, в декабрьском опросе 2022 года ВЦИОМ предлагал респондентам оценить значимость конкретных событий в рамках спецоперации. Среди них, в частности, фигурировали снятие водной блокады Крыма и появление новой дороги на полуостров, вхождение в состав России четырех новых регионов, а также тот факт, что Азовское море стало внутренним морем РФ, что исключило создание военно-морских баз НАТО на побережье. Все перечисленные пункты россияне сочли «скорее значимыми» событиями, отдав за каждый из этих вариантов более 80% голосов.

Еще один блок вопросов в опубликованном 20 февраля исследовании касается оценки россиянами работы президента (впервые эту информацию ВЦИОМ обнародовал на заседании своего научного совета 15 февраля). Согласно этим данным, доверие россиян к Владимиру Путину по итогам 2022 года по сравнению с 2021-м выросло на 13 процентных пунктов (с 65% до 78%), а одобрение его деятельности как президента — на 15 п. п. (с 60% до 75%). Еще более заметной оказалась динамика в ответе на вопрос о том, в чьих интересах работает господин Путин на посту главы государства: доля тех, кто считает, что президент работает «в интересах большинства, всего общества», увеличилась за год на 20 п. п., с 53% до 73%.

Отметим, что исследование ВЦИОМа было опубликовано за день до оглашения послания президента Федеральному собранию, которое намечено на 12:00 по московскому времени 21 февраля. Конкретный набор тем, которые будут озвучены главой государства, Кремль традиционно заранее не разглашает. Но в интервью телеканалу «Россия 1» в минувшие выходные Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин наверняка «много внимания» уделит теме спецоперации, участники которой будут присутствовать и на церемонии оглашения послания.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров на вопрос “Ъ”, был ли опубликованный опрос приурочен к посланию и могут ли в выступлении президента найти отражение вышеупомянутые социологические данные, ответил, что опрос не делался специально под дату послания. «Опрос не то чтобы суперсвежий. Это скорее сборная солянка, подведение итогов года спецоперации. Нельзя сказать, что он делался специально под дату. Просто мы собрали из разных актуальных опросов самые интересные, на наш взгляд, данные по теме»,— пояснил “Ъ” господин Федоров. Также, по его словам, он сомневается, что данные именно этого исследования будут отражены в послании: «Уверен, что решения президент принимает с опорой на эти и другие данные опросов общественного мнения».

Елена Рожкова