Величие рядом

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов в четверг выступил на заседании научного совета центра, посвященном годовщине начала спецоперации на Украине. Социологи пришли к выводу, что россияне после серии шоков заняты «поиском оснований новой стабильности», в большинстве своем поддерживают президента Владимира Путина и надеются, что Россия достигла статуса великой державе либо находится на пути к нему. Число сторонников спецоперации при этом за год выросло с 65 до 68%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам представителя ВЦИОМа, 2022 год стал для общества годом «масштабной неопределенности», который можно разделить на четыре этапа. Первый — «экономическое цунами и общественная консолидация» — был в марте—апреле. Второй этап пришелся на период с мая до первой половины сентября, его господин Мамонов охарактеризовал как «постшоковый эффект, усиление надежд и усиление общественной консолидации». Третий период — «мобилизационный шок и переоценка ситуации» — был связан с объявлением частичной мобилизации и продлился до конца октября. Наконец, четвертый период — с ноября 2022 года по февраль 2023 года — характеризуется, по мнению социолога, «поиском оснований новой стабильности»: сейчас, говорит он, в обществе есть понимание, что сложившаяся ситуация не разрешится быстро, и у людей возникают новые требования к власти, обществу и самим себе.

По словам Михаила Мамонова, за год несколько выросла доля россиян, которые поддерживают решение о начале спецоперации: в феврале 2022 года таковых было 65%, а в январе 2023 года — уже 68%. Доверие россиян Владимиру Путину в 2022 году по сравнению с 2021 годом суммарно выросло на 13 процентных пунктов (п. п.; с 65% до 78%), а одобрение деятельности президента — на 15 п. п. (с 60% до 75%). Легитимность, то есть, как поясняют исследователи, понимание, в чьих интересах действует глава государства, увеличилась за год на 20 п. п. (с 53% до 73%). При этом, по словам господина Мамонова, легитимность возросла у всей политической системы России: одобрение деятельности губернаторов увеличилось на 6 п. п., правительства РФ — на 14 п. п., Совета федерации — на 10 п. п., Госдумы — на 13 п. п.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом вдвое сократилась доля россиян, которые хотели бы переехать жить в другую страну, продолжил господин Мамонов и сразу уточнил, что многие желавшие свое намерение реализовали и это сказалось на результате.

Текущий уровень протестных настроений — минимальный за весь период наблюдений, подчеркнул социолог, доля тех, кто заявляет, что готов лично принять участие в акциях протеста либо допускает такие акции в своем городе, составляет от 10% до 14%. «Нам кажется, что произошла рационализация протестных настроений»,— предположил Михаил Мамонов.

Наконец, в 2022 году по сравнению с 2021 годом заметно — на 20 п. п. (с 31% до 51%) — выросла группа людей, которые считают, что Россия уже сейчас является одной из великих держав. «Это очень много, потому что этот показатель у нас был не очень динамичный долгое время»,— отметил господни Мамонов. По данным ВЦИОМа, на сегодняшний день 82% россиян считают, что Россия либо станет великой державой, либо уже таковой является.

Елена Рожкова