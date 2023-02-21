Битцевского маньяка не могут оградить от подростков

Роскомнадзор не увидел нарушения закона в деятельности двух сообществ социальной сети «ВКонтакте», объединивших поклонников, в том числе несовершеннолетних, битцевского маньяка Александра Пичушкина. Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева попросила службу заблокировать группы «с признаниями подростков в любви» к серийному убийце. Ведомство официально сообщило ей, что такой контент не нарушает законодательство. Госпожа Меркачева удивлена таким ответом и намерена добиться закрытия групп от прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пичушкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Пичушкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я подала обращение в Роскомнадзор по поводу двух групп в сети ВК, где почти 4 тыс. пользователей с утра до вечера признаются в любви к битцевскому маньяку Пичушкину,— заявила в понедельник член СПЧ Ева Меркачева.— Там такой контент, что с ума можно сойти. И это все читать могут — и читают — подростки. Одна девочка — я с ней списалась — ответила, что любит маньяка и будет ждать. Непонятно чего».

Напомним, серийный убийца Александр Пичушкин совершил не менее 49 убийств в московском Битцевском парке. Первый раз он убил человека в 1992 году, еще 48 убийств произошли с 2001 по 2006 год. В 2007 году он был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, причем заявил в суде, что не сожалеет о содеянном. В 2008 году подавал кассационную жалобу о сокращении срока заключения до 25 лет, однако Верховный суд РФ прошение отклонил.

Интернет-сообщества, на которые жаловалась Ева Меркачева, называются «Александр Пичушкин. Битцевский гамбит» и «Александр Пичушкин и тайны леса». В первом, открытом для всех пользователей, состоит 3080 участников. По словам госпожи Меркачевой, там регулярно выкладывают «иллюстрации орудий убийств», поздравления с праздниками «от имени Пичушкина» и других серийных убийц, в том числе Андрея Чикатило. «В первой группе пишут подростки. Их очень много, поэтому я настаивала на немедленной блокировке»,— рассказала “Ъ” Ева Меркачева. Во втором, закрытом сообществе состоят 240 человек. Для просмотра публикаций там необходимо одобрение администратора группы.

Госпожа Меркачева просила Роскомнадзор ограничить доступ к группам на основании ч. 5 ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней содержится 14 оснований для включения в реестр запрещенной информации. К ним среди прочего относятся материалы порнографического содержания, информация о способах изготовления наркотиков или совершения самоубийства, личные данные пострадавших-несовершеннолетних, материалы о продаже алкоголя, а также информация, «направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни». «Указанный в вашем обращении адрес (двух сообществ в ВК.— “Ъ”) не содержит информации, предусмотренной ч. 5 ст. 15.1 закона "Об информации"»,— говорится в ответе РКН (имеется в распоряжении “Ъ”).

Госпожа Меркачева сообщила “Ъ”, что удивлена таким ответом. Она продолжит добиваться блокировки групп и «намерена в ближайшие дни» обратиться в прокуратуру. Если надзорное ведомство согласится с аргументами правозащитницы, то прокурор подаст иск в суд, объясняет процедуру медиаюрист Екатерина Шмыгина. Такой способ заблокировать ресурсы она называет «более эффективным», напоминая о сложившейся в РФ практике судебных блокировок и признании информации запрещенной по требованию прокуратуры. Так, например, произошло с судебным запретом на распространение шутки сатирического издания «Красная бурда» о взятках, приводит она пример.

В беседе с “Ъ” госпожа Шмыгина предположила, что отказ Роскомнадзора заблокировать группы может быть связан с полномочиями службы. «Следует понимать, что Роскомнадзор не сам определяет, относится информация к запрещенной или нет. Особенно когда речь идет о спорном, неочевидном контенте,— объясняет Екатерина Шмыгина.— РКН осуществляет техническую функцию и относит информацию в реестр запрещенной по решению компетентных органов. К примеру, информацию о суициде изначально выявляет Роспотребнадзор. А в случае с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность необходимо участие Росмолодежи».

Мария Старикова