Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Битцевского маньяка не могут оградить от подростков

Роскомнадзор отказался заблокировать сообщества фанатов Александра Пичушкина

Роскомнадзор не увидел нарушения закона в деятельности двух сообществ социальной сети «ВКонтакте», объединивших поклонников, в том числе несовершеннолетних, битцевского маньяка Александра Пичушкина. Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева попросила службу заблокировать группы «с признаниями подростков в любви» к серийному убийце. Ведомство официально сообщило ей, что такой контент не нарушает законодательство. Госпожа Меркачева удивлена таким ответом и намерена добиться закрытия групп от прокуратуры.

Александр Пичушкин

Александр Пичушкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Пичушкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я подала обращение в Роскомнадзор по поводу двух групп в сети ВК, где почти 4 тыс. пользователей с утра до вечера признаются в любви к битцевскому маньяку Пичушкину,— заявила в понедельник член СПЧ Ева Меркачева.— Там такой контент, что с ума можно сойти. И это все читать могут — и читают — подростки. Одна девочка — я с ней списалась — ответила, что любит маньяка и будет ждать. Непонятно чего».

Напомним, серийный убийца Александр Пичушкин совершил не менее 49 убийств в московском Битцевском парке. Первый раз он убил человека в 1992 году, еще 48 убийств произошли с 2001 по 2006 год. В 2007 году он был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, причем заявил в суде, что не сожалеет о содеянном. В 2008 году подавал кассационную жалобу о сокращении срока заключения до 25 лет, однако Верховный суд РФ прошение отклонил.

Интернет-сообщества, на которые жаловалась Ева Меркачева, называются «Александр Пичушкин. Битцевский гамбит» и «Александр Пичушкин и тайны леса». В первом, открытом для всех пользователей, состоит 3080 участников. По словам госпожи Меркачевой, там регулярно выкладывают «иллюстрации орудий убийств», поздравления с праздниками «от имени Пичушкина» и других серийных убийц, в том числе Андрея Чикатило. «В первой группе пишут подростки. Их очень много, поэтому я настаивала на немедленной блокировке»,— рассказала “Ъ” Ева Меркачева. Во втором, закрытом сообществе состоят 240 человек. Для просмотра публикаций там необходимо одобрение администратора группы.

Госпожа Меркачева просила Роскомнадзор ограничить доступ к группам на основании ч. 5 ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ней содержится 14 оснований для включения в реестр запрещенной информации. К ним среди прочего относятся материалы порнографического содержания, информация о способах изготовления наркотиков или совершения самоубийства, личные данные пострадавших-несовершеннолетних, материалы о продаже алкоголя, а также информация, «направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни». «Указанный в вашем обращении адрес (двух сообществ в ВК.— “Ъ”) не содержит информации, предусмотренной ч. 5 ст. 15.1 закона "Об информации"»,— говорится в ответе РКН (имеется в распоряжении “Ъ”).

Госпожа Меркачева сообщила “Ъ”, что удивлена таким ответом. Она продолжит добиваться блокировки групп и «намерена в ближайшие дни» обратиться в прокуратуру. Если надзорное ведомство согласится с аргументами правозащитницы, то прокурор подаст иск в суд, объясняет процедуру медиаюрист Екатерина Шмыгина. Такой способ заблокировать ресурсы она называет «более эффективным», напоминая о сложившейся в РФ практике судебных блокировок и признании информации запрещенной по требованию прокуратуры. Так, например, произошло с судебным запретом на распространение шутки сатирического издания «Красная бурда» о взятках, приводит она пример.

В беседе с “Ъ” госпожа Шмыгина предположила, что отказ Роскомнадзора заблокировать группы может быть связан с полномочиями службы. «Следует понимать, что Роскомнадзор не сам определяет, относится информация к запрещенной или нет. Особенно когда речь идет о спорном, неочевидном контенте,— объясняет Екатерина Шмыгина.— РКН осуществляет техническую функцию и относит информацию в реестр запрещенной по решению компетентных органов. К примеру, информацию о суициде изначально выявляет Роспотребнадзор. А в случае с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность необходимо участие Росмолодежи».

Мария Старикова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...