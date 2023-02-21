«Имхотеп-Девелопмент» поможет землевладельцам

Сын миллиардера Давида Трактовенко Вячеслав запустил бизнес в сфере fee-девелопмента. Среди площадок, которые готовит к застройке созданная им компания «Имхотеп-Девелопмент», территория завода «Красный Октябрь» на Политехнической улице. Подобные услуги востребованы среди владельцев земли, но им выгоднее будет обратиться за помощью к девелоперу, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание завода «Красный Октябрь» на Политехнической улице

Фото: «Красный Октябрь» Здание завода «Красный Октябрь» на Политехнической улице

Фото: «Красный Октябрь»

О том, что Вячеслав Трактовенко учредил компанию «Имхотеп-Девелопмент» для предоставления услуг fee-девелопмента, «Ъ-СПб» рассказали источники на рынке недвижимости. Господин Трактовенко подтвердил эту информацию «Ъ-СПб». По его словам, «Имхотеп-Девелопмент» будет разрабатывать мастер-план и проектную документацию для собственников участков, согласовывать перевод земли под застройку, помогать в поиске инвесторов.

Вячеслав Трактовенко — сын петербургского предпринимателя Давида Трактовенко. Его семье принадлежат доли в структурах группы компаний «Балтрос», которая занималась застройкой районов Славянка и Новая Ижора. Крупным покупателем жилья в этих проектах выступило Минобороны. Кроме того, Давид Трактовенко является владельцем ООО «Заневский», в собственности которого находится более 180 га в поселке Шушары, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Как пояснил Вячеслав Трактовенко, «Имхотеп-Девелопмент» будет работать с площадками под редевелопмент в черте города и с крупными пригородными участками. Речь идет о земле под комплексное развитие в Петербурге и других городах, где можно построить жилье, общественно-деловые и промышленные объекты, отмечает он. Сейчас разрабатывается концепция нескольких площадок, в том числе территории бывшего Демидовского завода в Нижнем Тагиле (30 га). Другие проекты господин Трактовенко не раскрывает. По информации источников «Ъ-СПб», «Имхотеп-Девелопмент» также готовит концепцию редевелопмента территории завода «Красный Октябрь» на Политехнической улице в Петербурге. На предприятии не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Fee-девелопмент пользуется спросом, особенно среди непрофильных собственников, поскольку позволяет повысить капитализацию земельного участка, говорит директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Собственники площадок заинтересованы в этих услугах, поскольку ожидают восстановления спроса на жилье в перспективе нескольких лет, добавляет бывший исполнительный директор ГК «Аквилон» Андрей Вересов. Однако владельцам участков будет проще обратиться за помощью в подготовке площадки к застройщику, который заинтересован в ее последующей покупке, чем пользоваться услугами посредника, объясняет директор по развитию строительной компании «Базис-СПб» Антон Иванов.

На рынке Санкт-Петербурга fee-девелопмент не прижился: согласованием и упаковкой проектов, как правило, занимаются внутренние службы застройщиков или привлеченные проектные организации, констатирует управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Представленные в Петербурге fee-девелоперы в основном занимаются проектами точечной застройки, тогда как работа с многофункциональными площадками позволит привлекать пул инвесторов под разные функции, возражает господин Трактовенко.

Смольный с большей долей вероятности согласует жилую застройку в составе многофункционального проекта, полагает господин Вересов. Но для этого понадобится сначала договориться с «понятным» девелопером о развитии той или иной территории, резюмирует он. Разделение проектов на жилую и нежилую части может привести к тому, что коммерческая часть, как менее ликвидная, будет продаваться существенно дольше, предупреждают в NF Group.

Константин Куркин, Александр Просяник