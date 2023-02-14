Топливо обострилось к весне

Биржевая стоимость бензина на этой неделе возобновила рост: 14 февраля цены увеличились на 2%. Это происходит на фоне ожиданий, что правительство весной снизит субсидии для НПЗ за поставки бензина на внутренний рынок, а также сезонного роста спроса в условиях роста мировых котировок на сырье. Собеседники “Ъ” сомневаются, что рост цен будет длительным, поскольку профицит топлива на рынке сохраняется. Кроме того, некоторые собеседники “Ъ” обеспокоены снижением спроса на бензин на АЗС в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-95 и АИ-92 выросла 14 февраля более чем на 2%, до 39,6 тыс. и 35,8 тыс. руб. за тонну соответственно, свидетельствуют данные СПбМТСБ. Как сообщал “Ъ”, топливо активно дешевело в январе, снизившись до многолетних минимумов на фоне вступления в силу с 5 февраля эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, а также потолка цен на них. После начала боевых действий на Украине год назад, послуживших причиной введения санкций ЕС, европейские трейдеры стали отказываться от топлива из РФ, в результате чего из-за возникновения профицита его стоимость стала снижаться: нынешние оптовые цены на бензин примерно в 1,5 раза ниже, чем в феврале 2022 года.

Оптовые цены на топливо растут, после того как правительство решило снизить выплаты по демпферу в адрес НПЗ, а также на фоне увеличения цен на нефть на прошлой неделе.

Демпфер — это инструмент, в рамках которого бюджет компенсирует нефтяным компаниям часть разницы между экспортной ценой на топливо и индикативной внутренней ценой, что позволяет снижать цены на топливо на внутреннем рынке при высоких ценах на нефть. В прошлом году нефтекомпании получили по демпферу около 2,2 трлн руб. при бюджетном дефиците в 3 трлн руб.

Внесенный в Госдуму в конце прошлой недели законопроект снижает в этом году величину экспортной цены на дизтопливо и бензин (см. “Ъ” от 13 февраля), в результате бюджет может сэкономить более 20 млрд руб. в месяц, по оценкам собеседников “Ъ”. Среди нефтекомпаний наибольший негативный эффект может возникнуть у «Газпром нефти», у которой наиболее высокая доля собственной переработки нефти относительно добычи. По оценкам Минфина, суммарно в этом году бюджет может получить более 600 млрд руб. от увеличения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль за счет корректировки демпфера и изменения формулы цены на нефть, применяемой для налогообложения.

Кроме того, в марте Россия собирается сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, что может привести к повышению мировых котировок и экспортной альтернативы для российских нефтепродуктов, подтолкнув вверх цены на топливо.

По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, основными причинами подорожания бензина в опте являются ожидания начала в марте плановых ремонтов на НПЗ, сезонный рост спроса, а также новости о корректировке демпфера, что провоцирует участников рынка увеличивать закупку нефтепродуктов впрок по низким ценам.

По словам двух собеседников “Ъ”, предпосылок для длительного увеличения цен на топливо сейчас нет: запасов достаточно, а «серый экспорт снизился вдвое». «Максимум будет подорожание на 5 тыс. руб. за тонну»,— считает один из них. Один из собеседников “Ъ” на топливном рынке обеспокоен снижением спроса на бензин на АЗС на 15–20% в январе относительно прошлого года, что связано «со снижением деловой активности и доходов населения». Это может вынудить нефтекомпании начать снижать цены на заправках, поскольку, очевидно, тенденция сокращения спроса сохранится на длительную перспективу, считает собеседник “Ъ”. До сих пор, несмотря на серьезное снижение оптовых цен на топливо, особенно на бензин, в последние два месяца цены на АЗС практически не менялись. В январе, по данным Росстата, роста цен на бензин на заправках не наблюдалось.

Дмитрий Козлов