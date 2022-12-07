Интернет отправят на комиссию

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил распространить на интернет-компании закон, обязывающий проводить иностранные инвестиции через правкомиссию. Она же должна одобрять существенные корпоративные действия. Контролировать это предлагается через представителей государства в советах директоров. Механизм призван защитить IT-сектор от иностранного влияния. По мнению экспертов рынка, такой вариант лучше прямых лимитов на иностранный капитал, хотя и создает серьезные сложности для компаний. Причем восточным инвесторам, которые сейчас выглядят чуть ли не единственными возможными для РФ, он будет понятнее, чем западным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с подготовленным в ноябре докладом ЦСР «Контроль иностранного влияния в IT-секторе на примере рынка классифайдов». Из документа следует, что фиксированные пределы иностранного участия в капитале — как те, что уже введены в отношении СМИ — не соотносятся с «особой природой» сектора в целом. Авторы предложили обязать согласовывать вложения иностранцев в IT-компании и «значимые корпоративные действия» — перенос инфраструктуры за рубеж, отчуждение прав или части бизнеса, назначение иностранцев в совет директоров и другое — с правкомиссией по инвестициям. Меры позволят «сохранить инвестиционную привлекательность российского IT-сектора». Документ планируется опубликовать 7 декабря, он направлен в Минэкономики (там не ответили “Ъ”).

В совет директоров IT-компаний, считают в ЦСР, нужно назначать представителей государства, чтобы снизить риски совершения действий, заблокированных правкомиссией. Также предлагается создавать в компаниях комитеты для госконтроля или давать государству право вето на решения иностранного участника. За нарушения для иностранных участников могут ввести ответственность вплоть до уголовной, заморозить их права голоса или принудить к отчуждению активов.

Идеи ЦСР появились в качестве альтернативы планам прямого ограничения иностранного участия в компаниях, которые «вызывают негативную реакцию и обеспокоенность у делового сообщества». Речь идет о законопроектах депутата Госдумы Антона Горелкина: в 2018 году он предлагал ограничить долей в 20% иностранный капитал в новостных агрегаторах, в 2020 году — в онлайн-кинотеатрах, а в июне 2022 года — в классифайдах.

Вице-президент, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова со ссылкой на опыт других стран называет предложения центра «более тонкими инструментами». Среди таких она перечисляет скрининг сделок и корпоративных решений с возможностью их блокировки или согласования индивидуальных условий в интересах государства: «Палитра условий разнообразна, от механизмов корпоративного управления до контроля за критической информационной инфраструктурой».

Доклад ЦСР был подготовлен уже после того, как группа Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина закрыла сделку по приобретению классифайда Avito у Prosus. Инвестгруппа, принадлежащая южноафриканской Naspers, продала Avito дешевле, чем могла бы, в том числе из-за внесения законопроекта об ограничениях для классифайдов (см. “Ъ” от 15 октября). Позднее Prosus списала свою долю в VK в пользу самой интернет-компании, а та — продала их структуре менеджмента (см. “Ъ” от 10 ноября). Антон Горелкин и представители VK не ответили “Ъ”, в «Яндексе» и HeadHunter отказались от комментариев.

Попытки регулировать иностранное влияние на интернет-компании «не обоснованы ничем, кроме абстрактных рисков», и лишь создают барьеры, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Он отметил, что правкомиссия уже сейчас тратит месяцы на выдачу разрешений на сделки с компаниями из недружественных стран, ее вовлечение в IT усугубит ситуацию. При этом господин Казарян согласен, что идея ЦСР — «меньшее из зол» в сравнении с инициативами депутата Антона Горелкина, потому что «компании, размещенные на бирже, просто не в состоянии их исполнить».

После начала военных действий на Украине интерес зарубежных инвесторов к российскому бизнесу резко снизился, перестали работать с российскими IT-стартапами даже иностранные венчурные фонды (см. “Ъ” от 19 сентября). Для инвесторов из стран, соблюдающих санкции, риски вложений в российский IT-сектор будут высокими в любом случае, отметил Леонид Делицын из «Финама», тогда как «необходимость получать разрешение по каждому поводу может отпугнуть западных инвесторов, но не восточных». Он полагает, что привлекать инвестиции и персонал можно в том числе и созданием особых правил для дружественных стран.

Юрий Литвиненко