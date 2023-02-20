ЧВК «Вагнер» пожаловалась на трудности с размещением рекламы на ТВ

ЧВК «Вагнер» намерена размещать рекламу о наборе добровольцев на телевидении, сообщила компания основателя ЧВК Евгения Пригожина «Конкорд». Однако при размещении подобной рекламы ЧВК столкнулась с проблемой, отметили в «Конкорде», не указав, с какой именно.

«Конкорд» обратился к рекламным агентствам, а также к федеральным, региональным и местным телеканалам, которые могут разместить рекламу ЧВК, с просьбой присылать предложения.

В 2022 году в Екатеринбурге и Краснодаре были замечены баннеры, предположительно, имеющие отношение к ЧВК. На баннерах в обоих городах изображены трое мужчин в военной форме. Сверху надпись: «Оркестр “W” ждет тебя». Внизу баннера — электронный адрес с использованием слова «wagner» и номер телефона.

Мария Федотова