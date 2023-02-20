Суд о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» отложен на два месяца

Басманный суд Москвы сегодня, 20 февраля, отложил разбирательство по ликвидации еврейского агентства «Сохнут» до 30 марта. Судья Ольга Липкина объяснила необходимость в перерыве «поступившими пояснениями от представителей истца» и важностью «подготовки правовой позиции сторон». Речь, напомним, идет о пояснениях Минюста — ведомство через суд добивается ликвидации еврейского агентства за «систематические» нарушения законов «Об информации» и «О некоммерческих организациях». Представить пояснения (уточнения к иску), в чем именно заключается «систематичность» вменяемых в вину нарушений, ранее требовали адвокаты, представляющие «Сохнут» в суде.

Московское управление Минюста потребовало ликвидировать «Сохнут» (занимается репатриацией) в августе 2022 года, однако судебное разбирательство не могло начаться более полугода — его постоянно переносили по просьбе защиты. Первое заседание, как сообщал “Ъ”, состоялось 17 февраля. Тогда же выяснилось, что Минюст во время внеплановой поверки агентства выявил нарушения законодательства РФ в сфере сбора и хранения персональных данных россиян, а также «трансграничность» передачи этих данных (то есть запрещенное законом размещение данных виз и паспортов на зарубежных сайтах).

По информации Минюста, региональные филиалы «Сохнута» привлекались к административной ответственности за эти нарушения 16 раз за три года, а должностные лица были оштрафованы на 735 тыс. руб. Адвокаты «Сохнута» настаивают, что оштрафованные люди не являлись сотрудниками агентства на момент привлечения к ответственности.

Среди претензий Минюста к агентству также неполная отчетность о расходовании финансовых средств и неверно оформленный устав. Адвокат Андрей Гришаев ранее пояснял суду, что «Сохнут» направило в ведомство «уже шестую» копию отредактированного устава, в агентстве надеются на ее регистрацию Минюстом и удаление этого нарушения из списка исковых претензий. На заседании сегодня, 20 февраля, господин Гришаев заявил, что «Сохнут» предлагало Минюсту двухмесячную примирительную процедуру, однако сотрудники ведомства от нее отказались.

Мария Старикова