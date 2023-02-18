Тринадцать штрафов и три предупреждения

Басманный суд Москвы наконец приступил к рассмотрению иска столичного управления Минюста о ликвидации еврейского агентства «Сохнут». Заседания с августа прошлого года откладывались по просьбам представителей ответчика — им требовалось время для устранения нарушений, которые и стали основанием для иска о ликвидации. В этот раз суд ждать не согласился и заслушал позиции сторон. Сотрудники Минюста объяснили, что «Сохнут» размещал личные данные россиян на зарубежных сайтах и за три года 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения законов «О персональных данных» и «Об НКО». За это сотрудники агентства, по данным ведомства, были оштрафованы на 735 тыс. руб. Адвокаты парировали: оштрафованные лица в «Сохнут» не работают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты Андрей Гришаев (третий слева) и Максим Дятлов (второй слева) во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Адвокаты Андрей Гришаев (третий слева) и Максим Дятлов (второй слева) во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пятая попытка начать разбирательство о ликвидации «Сохнут» стартовала с просьбы стороны защиты отложить процесс до 1 апреля. Адвокат Андрей Гришаев объяснил суду и оппонентам: «Сохнут», которому вменяют в вину ряд нарушений законодательства РФ, в том числе неверно оформленный устав, уже полгода пытается устранить это нарушение и зарегистрировать новую версию документа в Минюсте. Очередная («уже шестая») исправленная редакция направлена в Минюст 15 февраля, пояснил защитник: «Нам вменяют два недостатка, они были исправлены в первой же редакции устава (летом 2022 года.— “Ъ”), но теперь нам отказывают в регистрации, ссылаясь на положения то 2015-го, то 2009 года, хотя замечаний, которые легли в основу иска о ликвидации, у Минюста больше нет». Кроме того, отметил Андрей Гришаев, на рассмотрение новой редакции ведомству «потребуются месяцы», поэтому защита и просит снова перенести заседание.

Представители Минюста Маргарита Мезенцева и Иван Татарников высказались против. Судья Ольга Липкина согласилась, что откладывать больше нельзя, и ознакомила собравшихся с кратким содержанием иска Минюста. В мае-июне прошлого года московское управление ведомства провело проверку агентства «Сохнут» за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2022 года и установило факты «сбора, регистрации и хранения персональных данных» граждан РФ, а также размещение этих данных на сайтах, зарегистрированных за границей. Проверка показала, что за нарушения законов «О персональных данных» и «Об НКО» отделения «Сохнут» в разных регионах привлекались к административной ответственности 16 раз за три года. Минюст счел эти нарушения «неоднократными, систематическими и достаточными для ликвидации и исключения организации из ЕГРЮЛ».

Еврейское агентство «Сохнут» основано в 1929 году как часть Всемирной сионистской организации. Основной задачей было содействие иммиграции евреев из разных стран в Палестину, а после создания еврейского государства — в Израиль, а также связь с диаспорами. На территории СССР «Сохнут» начал работать в 1989 году (за два года до открытия посольства Израиля в Москве). Агентство в РФ курирует детские лагеря и воскресные школы, также просветительские программы, в том числе по репатриации молодежи.

«2021 год, Омск, паспорта и визы отсканированы без согласия граждан РФ, персональные данные размещены на сайтах, зарегистрированных в Германии и Израиле»,— конкретизировала примерами претензии Маргарита Мезенцева, после чего упомянула эпизоды в Новосибирске, Саратове и Свердловской области. Представитель Минюста подчеркнула, что «вся работа организации, связанная с обработкой персональных данных граждан РФ, основана на одном принципе — трансграничная передача, на что организация не имеет законных оснований».

В ходе четырех региональных проверок (проведенных ранее и ставших основаниями для штрафов филиалам) обнаружено хранение персональных данных россиян в «неконтролируемых» помещениях, куда могли проникнуть «лица, не имеющие права на доступ». Всего по 16 эпизодам сотрудники филиалов «Сохнут» получили три предупреждения и 13 штрафов на общую сумму в 735 тыс. 500 руб., сообщила госпожа Мезенцева. Она подтвердила, что копия нового устава «Сохнут» до Минюста еще не дошла, однако у ведомства имеется и ряд других претензий — в том числе неуказание в отчетных документах денежных сумм, заложенных на отпуск сотрудников. Меру наказания в виде ликвидации агентства Минюст просит назначить «как единственную возможную» в связи со всем перечисленным, заключила Маргарита Мезенцева.

Адвокат Андрей Гришаев потребовал разобрать каждое из 16 вмененных нарушений отдельно, ссылаясь на прямое указание Верховного суда действовать таким образом, когда ряд административных нарушений становится причиной ликвидировать НКО. Свое требование он тоже иллюстрировал примерами: «2019 год, Мирошниченко (по данным Минюста, сотрудница филиала на Дальнем Востоке.— “Ъ”) привлечена к ответственности предупреждением. Но она не работает в "Сохнут" с 2018 года. Варвенко (по данным Минюста, сотрудница филиала в ЕАО.— “Ъ”) привлечена в 2019 году, но она не имеет никакого отношения к "Сохнут" с 2013 года. Она не работает в организации! Да, мы сейчас можем сказать, 16 нарушений это много, давайте ликвидировать, но, если разобрать каждое, выяснятся ошибки». Истец, настаивал представитель ответчика, так и не объяснил, как указанные эпизоды в совокупности образовали «систематичность», обязательным условием которой являются «повторные» нарушения, за которые лицо уже было оштрафовано.

Со ссылкой на Конституцию адвокат напомнил, что любое ограничение прав граждан и их объединений должно преследовать социально значимую цель — например, защиту основ конституционного строя или безопасности государства. Суд же должен рассмотреть возможность разрешить ситуацию «без ликвидации». Сам факт ликвидации — мера «исключительная», подчеркивал адвокат, «такая исключительная мера должна быть соразмерна допущенным нарушениям и вызванным ими последствиям». На вопросы, в чем заключаются последствия и какова социально значимая цель закрытия агентства, в иске Минюста ответов пока нет, резюмировал он и попросил отложить заседание, дав Минюсту время уточнить претензии.

Откладывать заседание Ольга Липкина не стала, в деле «объявлен перерыв» до 20 февраля.

Мария Старикова