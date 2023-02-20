Шойгу обсудил с генсеком ОДКБ развитие силового потенциала организации

Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым. Как уточнили в пресс-службе оборонного ведомства, господа Шойгу и Тасмагамбетов обсудили вопросы развития военной составляющей организации, а также совершенствования ее силового потенциала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имангали Тасмагамбетов (слева) и Сергей Шойгу во время встречи

Фото: МО РФ Имангали Тасмагамбетов (слева) и Сергей Шойгу во время встречи

Фото: МО РФ

В ходе встречи Сергей Шойгу поздравил Имангали Тасмагамбетова с назначением на должность генсека ОДКБ, которую он занял в январе 2023 года. Министр обороны РФ также выразил надежду, что опыт господина Тасмагамбетова будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета ОДКБ как на международной арене, так и внутри каждого из входящих в организацию государств.

В свою очередь, Имангали Тасмагамбетова рассказал Сергею Шойгу о встрече с новым председателем Совета коллективной безопасности, президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Прежде всего, подписали план мероприятий по исполнению решений Совета коллективной безопасности — ноябрьские решения прошлого года»,— отметил он.

Имангали Тасмагамбетов занимает должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года. Генсек ОДКБ назначается на три года. До господина Тасмагамбетова пост генсека ОДКБ занимал Станислав Зась. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Милена Костерева