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Рыбинские катера не пустили в Шарджу

Производитель «Марлинов» осужден за контрабанду военной техники в ОАЭ

В Рыбинске вынесен приговор гендиректору ООО «Судостроительная верфь “Бэлл”» Олегу Белкову, которого обвинили в контрабанде военных катеров. Компания пыталась поставить два катера покупателю из ОАЭ, однако груз уехал недалеко: его остановили сотрудники ГИБДД. Подсудимый не согласен с приговором, его защита уверена, что корабли «100% гражданские».

Олег Белков (у микрофона)

Олег Белков (у микрофона)

Фото: АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Олег Белков (у микрофона)

Фото: АО «Судостроительный завод «Вымпел»

20 февраля Рыбинский городской суд Ярославской области вынес приговор генеральному директору ООО «Судостроительная верфь “Бэлл”» Олегу Белкову, обвиняемому в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Суд приговорил Олега Белкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

С 2012 по 2018 год Олег Белков был генеральным директором известного рыбинского судостроительного завода «Вымпел» (сейчас входит в АО ОСК), который производит катера гражданского и военного назначения. «Судостроительная верфь “Бэлл”» была создана в декабре 2019 года. Новое предприятие занялось изготовлением катеров на экспорт.

Как следует из решения Арбитражного суда Ярославской области, компания «Бэлл» заключила контракт с зарегистрированной в эмирате Шарджа ОАЭ компанией Segrex Limited на поставку до 30 июня 2020 года двух катеров «Марлин» с заводскими номерами 001 и 002.

Уже в апреле 2020 года катера были изготовлены. Верфь направила документы в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которая в июне выдала заключение о том, что катера не относятся к продукции военного назначения. 29 сентября была подана и выпущена декларация на товары по таможенной процедуре экспорта.

Пост Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления вынес решение о разрешении выпуска продукции за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. «Судостроительная верфь “Бэлл”» наняла международную компанию в качестве подрядчика для доставки катеров покупателю. Суда были загружены в три 45-футовых контейнера в Рыбинске Ярославской области.

«В ходе движения по маршруту... соответствующие автотранспортные средства остановлены сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД и принудительно направлены на Рыбинский таможенный пост, где контейнеры с грузом были досмотрены сотрудниками уполномоченных органов с участием эксперта»,— говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области по иску транспортной компании о возмещении убытков.

Как сообщили «Ъ» в Ярославском областном суде, преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

После возбуждения уголовного дела Олег Белков был заключен под домашний арест. По версии следствия, документы о гражданском назначении судов содержали недостоверную информацию, а сотрудники ФСВТС и таможни были введены в заблуждение подсудимым. Несмотря на то что физически суда не успели покинуть территорию России, гендиректору предъявили обвинение в контрабанде военной техники. В Ярославском областном суде пояснили, что контрабанда признается оконченной с момента представления документов на вывоз таможенному органу.

«Судом установлено, что Белков совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС военной техники, а именно двух патрульных десантных катеров, с территории Российской Федерации на территорию ОАЭ»,— рассказала «Ъ» пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

В ходе следствия ФСВТС выдало новое заключение о том, что катера относятся к продукции военного назначения.

К такому же мнению ранее пришла и экспертиза НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», определившая, что по тактико-техническим характеристикам суда относятся к классу патрульно-десантных катеров и могут использоваться в таком качестве. «Судостроительная верфь “Бэлл”» обжаловала решение ФСВТС в арбитражном суде, но получила отказ (.pdf). Согласно приговору Рыбинского горсуда, спорные катера были конфискованы.

Вынесен приговор по делу о контрабанде агрегатов к истребителям Су-27

Олег Белков с самого начала был не согласен с предъявленным обвинением. Как сообщил его адвокат, защита обжалует приговор. «Это абсолютно 100% гражданские катера, а в основу приговора положена недопустимая экспертиза»,— сказал «Ъ» адвокат Дмитрий Пак, добавив, что для отмены приговора есть «хорошие основания».

Антон Голицын, Ярославль

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