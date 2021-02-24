Военные катера провели как гражданские

Рыбинский городской суд поместил под домашний арест генерального директора судостроительной верфи «Бэлл» Олега Белкова, который до 2018 года возглавлял принадлежавший концерну «Калашников» судостроительный завод «Вымпел». Топ-менеджеру инкриминируется ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда военной техники). По данным источников “Ъ” в силовых структурах, обвиняемый организовал поставку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) двух военных катеров, которые проходили по документам как гражданские. Расследованием дела занимается ФСБ.

Гендиректор судостроительной верфи «Бэлл» (Рыбинск Ярославской области) Олег Белков отправлен под домашний арест до 15 апреля Рыбинским городским судом. ФСБ расследует в отношении него уголовное дело о контрабанде военной техники (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, наказание от трех до семи лет лишения свободы).

«Белков совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС иной военной техники, а именно двух малых военных моторных судов»,— сообщил “Ъ” источник в силовых структурах.

По неофициальной информации, речь идет о поставке двух военных катеров в ОАЭ под видом гражданской техники.

Адвокат обвиняемого Михаил Солнцев не ответил на звонок “Ъ”. Судоверфь «Бэлл» учреждена в Рыбинске в 2019 году, она занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Олег Белков с 2012 по 2018 год работал генеральным директором рыбинского судостроительного завода «Вымпел». В конце 2020 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приобрела у концерна «Калашников» 82,8% акций «Вымпела». Судостроительный завод был основан в 1930 году, он производит гражданские и военные суда.

В апреле 2017 года работу Олега Белкова на посту гендиректора «Вымпела» отметил президент РФ Владимир Путин, проводивший в Рыбинске встречу с деловыми кругами Ярославской области. «Если все так будут работать, как Олег Юрьевич, мы будем жить при коммунизме, как раньше говорили»,— заявил президент, комментируя рост зарплаты на предприятии в 2,8 раза, а производительности труда в 10 раз.

Александр Тихонов, Ярославль