Переводы с китайского на уголовное

В Подмосковье двух граждан КНР приговорили к длительным срокам заключения за контрабанду агрегатов к истребителям Су-27. Первоначально, получив материалы следствия, китайцы из них ровным счетом ничего не поняли. Как оказалось, для перевода обвинения использовалась пиратская программа, вольно менявшая юридические термины на слова из боевиков и мультфильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении выходца из китайской провинции Шэньси Ли Хунляна, работающего коммерческим директором компании «ХанЮаньТун», и его партнера Чжао Синя Химкинский городской суд Московской области рассмотрел за год. Столь долгое разбирательство было связано в том числе с болезнями судьи и других участников процесса.

При этом следует отметить, что первый раз китайцы предстали перед химкинским судом еще в 2019 году. Однако тогда судебное следствие стартовало с возврата дела в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, а из нее в транспортное подразделение СКР.

Тогда в суде выяснилось, что Ли Хунлян и Чжао Синь не понимают не только изложенное на русском, но и вроде бы переведенное на китайский язык обвинительное заключение. Приглашенный судом эксперт, изучив труд своего предшественника, пришел к выводу, что этот лингвист сам с трудом владел языком обвиняемых, а для перевода использовал, видимо, пиратскую компьютерную программу, которая не смогла осилить юридические термины. В результате из обвинительного заключения, которое даже в судебной терминологии было названо «корявым», исчезли глаголы, зато в нем появились не относящиеся к сути дела слова: труп, смерть, комиксы, мультфильмы и проч.

Поскольку закон гарантирует обвиняемым, не владеющим или недостаточно владеющим русским языком, получение от органа предварительного расследования переведенных на его родной язык копий постановления о привлечении в качестве обвиняемых, обвинительного заключения, обвинительного акта и т. д., следствию пришлось нанимать других специалистов, чтобы они довели до китайцев все тонкости российского права.

Перед судом предприниматели предстали по обвинению в контрабанде вооружения или военного оборудования (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также в покушении на данное преступление. Следствие полагало, что, приехав в Россию, Ли Хунлян и Чжао Синь с помощью своей знакомой начали искать и приобретать различные датчики, детали и агрегаты к истребителю Су-27, которые они затем отправляли на родину. По данным следствия, у одного из российских военных пенсионеров они приобрели распределитель топлива к истребителю, который переправили через Уссурийскую таможню к КНР. Однако уже в Китае выяснилось, что прибор оказался бракованным. Предприниматели приобрели еще один за $18 тыс., а также заказали у другого отставника «термодатчик капсульный» к тому же Су-27. Контакты иностранцев вызвали подозрения у сотрудников департамента военной ФСБ, которые их задержали. Подозреваемые утверждали, что приехали в Россию для организации поставок удобрения и товаров, не относящихся к военным образцам. Их адвокаты отмечали, что предприниматели и предположить не могли — для вывоза агрегатов нужна лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

С второй попытки суд приговорил Чжао Синя к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а Ли Хунляна — к 6 годам. При этом им зачтут время, проведенное под стражей с июня 2019 года. Приговор мог быть и жестче, но суд решил, что китайские контрабандисты не действовали организованной группой.

Николай Сергеев