Парковку около электрозаправок ограничат в Нижнем Новгороде с 13 марта

В Нижнем Новгороде остановку и стоянку машин около электрозаправок запретят с 13 марта, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения не будут распространяться на электрокары и гибридные автомобили.

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Около зарядных станций установят запрещающие знаки. Ограничения вводят для беспрепятственного подъезда электромобилей к заправкам. «Водители обычных машин часто паркуются около электрозаправочных станций и мешают электротранспорту зарядить аккумуляторы. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку»,– сообщили в дептрансе.

Всего в Нижнем Новгороде действуют 62 зарядные станции. По данным МВД, в конце 2022 года в области было зарегистрировано около 200 электромобилей. Еще 180 в начале 2023 года закупила структура «Роснано», чтобы запустить в городе первое в России электротакси.

Елена Ковалева